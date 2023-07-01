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Франция U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 02.07.2023
Стартует стадия плей-офф для нашей сборной
Фото: Павло Кубанов
В воскресенье подопечные Руслана Ротаня в матче 1/4 финала встретятся с французами. Отметим, что сборная Украины на молодежном Евро пока не проигрывала.
Чемпионат Европы U-21. 1/4 финала. 02.07.2023. 22:00
Клуж. "Клуж Арена".
Франция U-21 - Украина U-21
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Новости Украины
Подопечные Руслана Ротаня на групповом этапе ни одного матча не проиграли. В последнем туре украинцы сыграли вничью с испанцами, хотя должны были даже побеждать (2:2). Тренерский штаб сделал девять замен в стартовом составе, но на структуру игры это не повлияло. Украинцы в первой половине встречи играли с позиции силы, больше контролировали мяч. Однако отсутствие Талаверова и Батагова все же сказалось на надежности в защите. Смотреть за этой молодежной сборной приятно, ведь ребята играют в футбол, а не отбиваются. Ожидаем, что и в противостоянии с Францией украинцы смогут порадовать болельщиков качественной игрой. Проблемной позицией является нападение, ведь вся нагрузка будет на Даниила Сикана. Однако, в случае необходимости все же выйти может Вьюнник, неплохо зарекомендовавший себя в матче с испанцами.
В пятницу утром прошла тренировка, во время которой в общей группе работали все без исключения футболисты, в том числе Мудрик. Возможно, Михаил сможет все же дебютировать на этом чемпионате.
Новости Франции
Французы на групповом этапе очков не теряли. В стартовом матче квартета подопечные Сильвена Риполя обыграли Италию (2:1), а в следующих играх не оставили шансов Норвегии (1:0) и Швейцарии (4:1). У сборной Франции мощный коллектив с индивидуально сильными игроками. Однако с ними можно играть на равных. Противостояние с Италией показало, что у французов есть проблемы, особенно это касается защиты. К тому же, у соперника сборной Украины есть кадровые потери. Основной хавбек команды Эммануэль Коне травмировался в матче со Швейцарией. Коне получил повреждение колена и был заменен на полузащитника Энцо Ле Фе. Вероятно, полузащитник менхенгладбасской "Боруссии" выбыл на продолжительное время и не сыграет в четвертьфинальном матче с Украиной.
Нашим защитникам следует особое внимание обратить на игроков группы атаки соперника, умеющих использовать свободные зоны, а также которые постоянно нацеленные на ворота. Также французы агрессивны в отборе и пытаются быстро доставить мяч в заключительную треть поля. На фоне других выделяется 20-летний нападающий "Лиона" Брэдли Баркола, в дебютном для себя сезоне забивший семь голов и отдавший десять ассистов.
Личные встречи
Между собой команды сыграли четыре матча: две победы Франции, одна ничья и одна победа украинцев. Год назад в отборе на Евро сборные сыграли в результативную ничью – 3:3, а у себя дома французы разгромили подопечных Ротаня – 5:0.
Последние матчи
Франция U-21 – Украина U-21. Ставка и коэффициенты
Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Букмекеры считают фаворитами противостояния французов. Безусловно, учитывая кадровый потенциал, эта сборная считается одним из главных претендентов на победу в турнире. Однако подопечные Ротаня уже доказали, что их не нужно списывать со счетов. Наши ребята могут всех удивить. Надеемся, что и в этом матче украинцы сумеют навязать борьбу именитому сопернику. Прогноз – индивидуальный тотал Украины больше 0,5 за 1.62.
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