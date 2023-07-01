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Испания U-21 - Швейцария U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро 2023
Где покажут в прямом эфире матч Испания U-21 - Швейцария U-21, молодежный Чемпионат Европы, 1 июля 2023
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Vasile Mihai-Antonio
В субботу, 1 июля, состоится второй из четырех четвертьфиналов молодежного Евро-2023 - сборная Испании сыграет со сборной Швейцарии.
"Фурия Роха" была в одной группе с Украиной. Испанцы заняли первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей 4-3. Команда победила в двух матчах на групповом этапе и один сыграла в ничью. Швейцария заняла второе место в группе с Францией, но выход в четвертьфинал решили детали. У каждого соперников группы кроме первого места было по три очка. Но швейцарцы смогли обойти Италию и Норвегию в результате забитого количества голов. Сегодня в 22:00 Испания и Швейцария поборются за выход в полуфинал. Матч можна переглянути на ютуб-каналі "Суспільне Спорт".
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