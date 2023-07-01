Евро-2023 U-21. Грузия - Израиль 3:4 пен. (0:0). Волшебный год молодых израильтян

Чемпионат Европы U-21. Четвертьфинал

Тбилиси. "Борис Пайчадзе Динамо Арена"

Грузия U-21 - Израиль U-21 3:4 пен. (0:0)

Серия пенальти: Азаров 1:0, Коэн 1:1, Давиташвили 2:1, Гендельман 2:2, Гагуа 2:2 (вратарь), Халайли 2:3, Моистсрапишвили 3:3, Глух 3:4, Хвадагиани 3:4 (стойка)

Грузия U-21: Мамардашвили, Гочолейшвили, Гелашвили (Хвадагиани 46), Азаров, Каландадзе, Сазонов, Цитаишвили (Моистсрапишвили 70), Мехвабишвили, Гагнидзе (Гуляшвили 98), Давиташвили, Гагуа

Израиль U-21: Перец, Джабер (Халайли 106), Лемкин, Коэн, Хаджадж (Морган 91), Азулай (Билу 80), Карцев (Хофмайстер 51), Гендельман, Глух, Турджеман (Абу Руми 113), Токломати (Лайюс 63)

Предупреждения: Цитаишвили 66 - Карцев 49, Перец 86, Хофмайстер 105, Абу Руми 117

Главный арбитр: Эспен Эскаас (Норвегия)

Два главных, да и, пожалуй, единственных андердога 1/4 финала молодежного Евро. Грузия вообще впервые на турнире и уже опередила в своей группе Португалию, Бельгию и Нидерланды, Израиль - в третий раз. В обеих странах говорили перед матчем об эйфории, сумасшествии. Особенно - в одной из стран-хозяек, где игроков уже называют героями. Не случайно матч спешно перенесли с маленького стадиона на главный, 54-тысячник.

В первом тайме Израиль выглядел гораздо лучше. Начал с прорыва Турджемана мимо нескольких соперников к вратарю. Дор не попал в ворота, но задал темп. Глух, Карцев пробивали из-за пределов штрафной. Один из ударов первого Мамардашвили потащил одной рукой. На 34-ой минуте счет по ударам был 6:0, хотя фланговые контратаки Грузии были довольно опасными. Одну из них Перец прервал плохо, но защитники заблокировали.

В начале второго тайма израильтяне также создали супермомент. Глух оставил Гендельмана перед вратарем, кипер "Валенсии" спас, мяч от него катился к воротам, но попал в стойку, и тот же Гендельман не успел добить. В середине тайма вновь Гендельман пробивал - вновь Мамардашвили, уже из-под перекладины, отбил он тогда и удар низом Глуха. Но в целом грузины уже выглядели все лучше и лучше. В принципе, до самой серии пенальти.

Хозяева поля владели мячом во втором тайме 62 процента времени, в первом экстратайме - 82, во втором - 67. Постоянно давили с флангов, зарабатывали много штрафных оттуда и угловых. Трижды замыкали их из вратарской. Замыкали и с игры с шести метров. Цитаишвили повторил прорыв Турджемана. Но его отчаянно остановил защитник, а других подводила неточность. В створ ворот Грузия впервые в матче попала в серии пенальти.

Да и в серии в этом плане она никак не впечатлила. Удар Гагуа Перец, отбивший два пенальти в групповом турнире против Германии, не просто отбил, а взял намертво. А удар Хвадагиани отбила стойка. Израильтяне же либо обманывали вратаря, либо уверенно били в нижний угол под стойку.

Итак, Израиль впервые в истории в полуфинале молодежного Евро. Последний год его молодежи и вовсе волшебный. Финал юношеского Евро, третье место на юношеском Чемпионате Мира, закончившемся 11-го июня. Все - впервые в истории. Он также выйдет на Олимпиаду впервые с 1976-го года, если выиграет полуфинал или если в полуфинал выйдет Англия либо Франция. Да и будущее футбольной Грузии также светлое. Ее игроки - уже герои.