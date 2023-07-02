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Франция U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного Евро
Очень важный матч четвертьфинала
Фото: Павло Кубанов
Сегодня подопечные Руслана Ротаня в 1/4 финала молодежного Евро сыграют против французов. Украинцы на групповом турнире не проигрывали, а французы вообще не теряли очки. Фаворитами противостояния считали Францию, но у нашей сборной есть все шансы, чтобы навязать борьбу.
Матч Франция U-21 – Украина U-21 состоится в воскресенье, 2 июля. Начало игры в 22:00. В Украине трансляция поединка доступна на региональных телеканалах Общественного телевидения (Общественное.Киев, Общественное.Винница, Общественное.Луцк, Общественное.Одесса, Общественное.Харьков и т.д.).
Региональные каналы Общественного доступны в Т2, а также на различных OTT-платформах (MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet.tv и т.д.).
Смотреть можно прямо в этой новости.
Чемпионат Европы U-21. 1/4 финала. 02.07.2023. 22:00
Румыния. Клуж. "Клуж Арена"
Франция U-21 - Украина U-21
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Общественное: региональное вещание
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