Франция U-21 – Украина U-21 1:3. Второй в истории полуфинал молодежного Евро

Подопечные Руслана Ротаня на групповом турнире приятно порадовали всех своей игрой. Украинцы пытались придерживаться своей структуры игры, не смотря на уровень соперников. Безусловно, нашим не все удавалось, но позитива все же было больше. В четвертьфинале фаворитами считались французы, но наши ребята без боя точно не собирались сдаваться.

Среди лидеров сборной Франции, безусловно, стоит отметить 19-летнего Райана Шерки из "Лиона", а также 23-летнего Амира Гуири из "Ренна". Оба игрока вышли с первых минут. Руслан Ротань стартовым составом несколько удивил, ведь вместо Сикана вышел Мудрик. Для Михаила это дебют на нынешнем чемпионате.В роли нападающего сегодня у нас играл Дмитрий Крыськив.

В предыдущих матчах французы первые 30 минут не форсировали темп, отдавали инициативу, но эффективно использовали свободные зоны во время быстрых атак. Казалось, что подопечным Риполя удобнее подстраиваться под соперника. Однако четвертьфинал номинальные хозяева начали активно, пытаясь в дебюте противостояния открыть счет. Уже на шестой минуте дважды подряд пришлось вступать в игру Трубину. Наш голкипер парировал удары Барколя и Шерки.

Украинцы при первой возможности пытались выходить в атаку, но с продвижением мяча вперед у наших ребят были проблемы. Доминирование французов с каждой минутой увеличивалось. Особо стоит отметить солидную игру нашего соперника в центре поля. На 19-й минуте подопечные Риполя добились своего. Барколя прострелил, а Шерки сместился в центральную зону и пробил в угол – 1:0.

В середине первого тайма Дмитрий Крыськив с нескольких метров отправил мяч в сетку, но он был вне игры. Французы ответили еще одним своим моментом, когда удар Гуири парировал Трубин. Очень неосторожно наши футболисты играли возле собственной штрафной. На 30-й минуте Калюлю ударил по ноге Мудрику и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Браво, Михаил! Пенальти реализовал Судаков – 1:1.

Еще до перерыва французы должны были второй раз выходить вперед, но Барколя из пределов штрафной попал в штангу. Очень пассивно в этом эпизоде сыграл Алексей Сыч. В конце первого тайма после шикарной передачи Мудрика реализовал выход один на один Судаков – 1:2. Такой Мудрик нам нужен! Очень неожиданный результат после первого тайма, ведь по игре доминировали французы.

В начале второго тайма французы прогнозируемо взяли мяч под свой контроль, а наши рассчитывали на контратаки. Однако при первой возможности украинцы не отказывались от своей привычной игры. Обе команды в первую очередь нацелены были на конструктив и за таким футболом приятно было наблюдать. У наших ребят было много сумбура, чувствовалось волнение.

Постепенно подопечным Ротаня удалось отвести игру от собственных ворот, но до заключительной трети поля доходили редко. Также следует отметить высокий прессинг украинцев. Применяли его не часто, но эффективно. В первой половине встречи французы играли интереснее, но не стоит умалять заслугу наших ребят.

На 81-й минуте Ваи отправил мяч в сетку, но после просмотра VAR гол отменили, поскольку игрок сборной Франции был вне игры. В конце встречи наши соперники снова прибавили в активности, поэтому запасы валидола у украинских болельщиков быстро заканчивались.

Но на 86-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Назаренко отдал на Бондаренко, а Артем обыграл защитника и пробил в дальний угол – 1:3. В итоге, победный результат подопечные Ротаня удержали. Наша сборная выходит в полуфинал, в котором снова сыграем с испанцами. Браво, ребята! Также Украина квалифицировалась на Олимпиаду!

Чемпионат Европы. 1/4 финала

Франция U-21 - Украина U-21 1:3

Голы: Шерки (19) - Судаков (32, пен, 44), Бондаренко (86)

Франция U-21 (стартовый состав): Шевалье - Нкунку, Лукеба, Симакан, Калулу, Ле Фе, Какре, Хефрен Тюрам, Барколя, Гуири, Шерки

Украина U-21 (стартовый состав):Трубин- Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Бражко, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Криськив, Кащук