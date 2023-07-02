Евро-2023. Англия U-21 - Португалия U-21 1:0. Одна качественная атака и выход в полуфинал

Англия составила компанию Израилю и Испании в полуфинале молодежного Евро-2023. Это был странный матч. Первый тайм был равный, но игрокам молодежной сборной Англии, многие из которых играют видные роли в своих клубах АПЛ, удалось провести одну хорошую атаку, которая завершилась голом вингера “Ньюкасла” Гордона. Однако после перерыва атаковала только Португалия, и Англии на поле как будто и не было. Но “молодые львы” смогли отстоять победу и пробиться в следующий раунд.

Молодежный чемпионат Европы-2023, четвертьфинал. Кутаиси, “Стадион Рамаза Шенглия”

Англия U-21 – Португалия U-21 1:0

Гол: Гордон 34

Англия: Траффорд – Гарнер, Харвуд-Беллис, Колуилл, Ааронс (Джонсон 74) – Мадуеке (Палмер 74), Гомес (Скипп 80), Джонс, Рэмзи (Смит-Роу 67) – Гордон, Гиббз-Уайт

Португалия: Биай – Тавареш, Амару, Пенетра, Карлуш – Кошта (Пулу Бернарду 46), Данташ, Невеш – Нету (Витинья 90), Силва (Араужо 65), Консейсау (Морейра 87)

Предупреждения: Ааронс 51, Джонсон 79, Траффорд 85 – Карлуш 83