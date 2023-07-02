Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Молодежная сборная Украины обеспечила себе как минимум стыковой матч за выход на Олимпиаду 2024
Даже если не пройдем французов, поборемся за путевку на Олимпиаду-2024 с грузинами
Оксана Васильєва, UA-Футбол
Сборная Украины сыграет еще минимум два матча на молодежном Евро-2023. Благодаря тому, что Англия победила Португалию в сегодняшнем матче, для нас гарантированно добавился матч за выход на ОИ-2024.
Две лучшие команды четвертьфинала которые не смогли пройти в полуфинал встретятся в дополнительном матче. Одна из них Грузия, второй может быть только Украина - если проиграет в четвертьфинале сборной Франции.
Чтобы определить лучших, учитывались следующие критерии:
1. высшая итоговая позиция на групповом этапе;
2. большее количество очков, добытых на групповом этапе;
3. разница "забитых-пропущенных" на групповом этапе;
4. количество забитых мячей на групповом этапе;
5. разница мячей в четвертьфинале в основное время;
6. количество забитых голов в четвертьфинале в основное время;
7. дисциплинарные санкции;
8. рейтинг сборных U21 (тот, что использовался при жеребьевке групп).
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