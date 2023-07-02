Молодежная сборная Украины обеспечила себе как минимум стыковой матч за выход на Олимпиаду 2024

Сборная Украины сыграет еще минимум два матча на молодежном Евро-2023. Благодаря тому, что Англия победила Португалию в сегодняшнем матче, для нас гарантированно добавился матч за выход на ОИ-2024.

Две лучшие команды четвертьфинала которые не смогли пройти в полуфинал встретятся в дополнительном матче. Одна из них Грузия, второй может быть только Украина - если проиграет в четвертьфинале сборной Франции.

Чтобы определить лучших, учитывались следующие критерии:

1. высшая итоговая позиция на групповом этапе;

2. большее количество очков, добытых на групповом этапе;

3. разница "забитых-пропущенных" на групповом этапе;

4. количество забитых мячей на групповом этапе;

5. разница мячей в четвертьфинале в основное время;

6. количество забитых голов в четвертьфинале в основное время;

7. дисциплинарные санкции;

8. рейтинг сборных U21 (тот, что использовался при жеребьевке групп).