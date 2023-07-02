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Прагматичная игра. Англия U-21 - Португалия U-21 1:0 Обзор и видео матча
Англия U-21 - Португалия U-21 ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.07.2023 ⋇ Молодежный Чемпионат Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images
В третьем четвертьфинальном матче встретились сборные Англии и Португалии. Матч оказался достаточно прагматичным, где для победы англичанам было достаточно одного забитого мяча. Отличился бывший одноклубник Виталия Миколенко Энтони Гордон на 34 минуте.
Во второй половине встречи Португалия нанесла 11 ударов по воротам Джеймса Траффорда. Зато Англия свой первый удар во втором тайме осуществила лишь на 87-й минуте.
В полуфинале Англия сыграет против Израиля, который прошел Грузию.
Чемпионат Европы U-21. Четвертьфинал
Кутаиси, "Стадион Рамаза Шенглия"
Гол: Гордон 34
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