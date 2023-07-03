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Судаков - лучший игрок матча по версии Sofascore
С солидным отрывом от остальных
Фото: Оксана Васильєва
Георгий Судаков признан лучшим игроком матча по версии Sofascore. Статистический портал поставил ему оценку 8.7. Следующим стал Райан Шерки из Франции - 7.9. Третью строчку занял Михаил Мудрик - 7.8.
Судаков отыграл весь матч. Точность его передач составила 78. Он сделал 55 касаний, и одну ключевую передачу. А главное - реализовал пенальти и забил второй мяч благодаря передаче Михаила Мудрика.
Худшими игроками стали два французских футболиста. Это голкипер Лукас Шевалье и Пьер Калюлю, 5.7 и 5.6 соответственно.
Наименьшую оценку среди игроков нашей сборной получили Дмитрий Крыськив и Арсений Батагов, у обоих 6.4.
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