Наставник Франции U-21 - о поражении от Украины U-21: Не смогли вывести их из равновесия

Главный тренер молодёжной сборной Франции Сильвен Риполль дал комментарий после поражения от Украины U-21 (1:3) в матче 1/4 финала Евро-2023 U-21.

"Это большое разочарование, мы хотели пройти гораздо дальше. Нам противостояла очень хорошая команда Украины. Я должен их поздравить, но мы ужасно разочарованы. У нас был многообещающий первый тайм, но во втором мы не смогли вывести их из равновесия и не смогли вернуться на прежний уровень.

Все те способы, которые мы нашли, чтобы вывести их из равновесия в первом тайме - много спонтанности, движения, игра в одно касание - нам не удалось сделать во втором тайме. И они пострадали гораздо меньше, чем в первом тайме", - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.