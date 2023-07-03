Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан сборной Франции U-21: Это настоящий позор для нас
Максенс Какере не скрывал разочарования после поражения от Украины U-21
UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
Полузащитник и капитан сборной Франции U-21 Максенс Какере прокомментировал поражение от Украины (1:3) в четвертьфинале Евро-2023 U-21.
"Мы очень разочарованы. Мы не сделали того, что требовалось для победы в этом матче. Игра была в наших руках при счете 1:0, но мы допустилиряд небольших ошибок, которые позволили сопернику выйти вперед. И мы не смогли забить во втором тайме. Это горькое разочарование.
Во втором тайме у нас было больше владения мячом, чем у них, но нам не удалось создать достаточно моментов. И, в конце концов, это отразилось на табло.
Это настоящий позор, потому что это был престижный турнир, в котором мы потерпели сокрушительное поражение. Мы должны взять на себя ответственность за эту неудачу", - цитирует Какере пресс-служба УЕФА.
Популярное сейчас
- УЕФА определил лучшего игрока матча Франция – Украина на Евро-2023 U-21
- Судаков: Мы способны на гораздо большее, чем полуфинал
- Франция U-21 – Украина U-21 1:3. Второй в истории полуфинал молодежного Евро
- Молодежная сборная Украины обеспечила себе как минимум стыковой матч за выход на Олимпиаду 2024
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО