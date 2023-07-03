Капитан сборной Франции U-21: Это настоящий позор для нас

Полузащитник и капитан сборной Франции U-21 Максенс Какере прокомментировал поражение от Украины (1:3) в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

"Мы очень разочарованы. Мы не сделали того, что требовалось для победы в этом матче. Игра была в наших руках при счете 1:0, но мы допустилиряд небольших ошибок, которые позволили сопернику выйти вперед. И мы не смогли забить во втором тайме. Это горькое разочарование.

Во втором тайме у нас было больше владения мячом, чем у них, но нам не удалось создать достаточно моментов. И, в конце концов, это отразилось на табло.

Это настоящий позор, потому что это был престижный турнир, в котором мы потерпели сокрушительное поражение. Мы должны взять на себя ответственность за эту неудачу", - цитирует Какере пресс-служба УЕФА.