Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Прежде всего, это заслуга Ротаня". Ребров - о выходе Украины U-21 в полуфинал Евро-2023
Наставник национальной сборной поздравил молодежку с успехом
Фото: УАФ
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на выход украинской молодежки в полуфинал Евро-2023. В 1/4 финала турнира сине-желтые обыграли Францию (3:1).
"Вчерашний выход в полуфинал Евро-2023 и победа над одной из сильнейших команд турнира - очень весомый повод поздравить всех причастных с нашей молодежной сборной.
Заслуженно добытая путевка в 1/2 финала этого турнира и на Олимпийские игры - прежде всего заслуга Руслана Петровича и его тренерского штаба за правильно выбранный план на эту игру и игроков за его удачное исполнение.
Знаю, что для вас всех это никак не повод остановиться на достигнутом, так что мы все продолжаем болеть за вас и ждем среду", - написал Ребров.
В 1/2 финала молодежного Евро команда Руслана Ротаня сыграет с Испанией. Игра состоится 5 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Официально: Шахтер получил нового главного тренера
- Источник: Экс-игрок Шахтера возглавил луганскую Зарю
- Наставник Франции U-21 - о поражении от Украины U-21: Не смогли вывести их из равновесия
- Тренер Франции U-21 назвал преимущество его сборной перед Украиной
- Роман Григорчук получил новый статус
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО