"Прежде всего, это заслуга Ротаня". Ребров - о выходе Украины U-21 в полуфинал Евро-2023

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на выход украинской молодежки в полуфинал Евро-2023. В 1/4 финала турнира сине-желтые обыграли Францию (3:1).

"Вчерашний выход в полуфинал Евро-2023 и победа над одной из сильнейших команд турнира - очень весомый повод поздравить всех причастных с нашей молодежной сборной.

Заслуженно добытая путевка в 1/2 финала этого турнира и на Олимпийские игры - прежде всего заслуга Руслана Петровича и его тренерского штаба за правильно выбранный план на эту игру и игроков за его удачное исполнение.

Знаю, что для вас всех это никак не повод остановиться на достигнутом, так что мы все продолжаем болеть за вас и ждем среду", - написал Ребров.