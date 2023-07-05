Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного Евро

Сегодня подопечные Руслана Ротаня сыграют полуфинал молодежного Евро против Испании. На групповом турнире команды уже встречались – 2:2. Однако тогда обе команды играли резервными составами. Напомним, что в 2006 году наша молодежка уже играла в финале Чемпионата Европы, а сейчас есть шанс повторить это достижение.

Матч состоится в среду, 5 июля, на стадионе "Стяуа" в Бухаресте. Стартовый свисток от арбитра раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Официальный транслятор матчей молодежного чемпионата Европы в Украине – "Общественное". В прямом эфире этот поединок покажут на региональных каналах "Общественного" ("Общественное Днепр", "Общественное Чернигов" и т.д.), сайте "Общественное спорт" и на Youtube-странице "Общественное спорт". Также плеер с трансляцией будет на сайте UA-Футбол. На всех платформах просмотр матча будет бесплатным.

Если у вас не будет возможности просмотреть матч молодежных сборных в прямом эфире, за ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол.

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