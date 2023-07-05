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Израиль U-21 – Англия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного Евро
Возможна ли сенсация в первом полуфинале?
Walla.co.il
В полуфинальном матче молодежного Евро встретятся сборные Англии и Израиля. Англичан все ожидали увидеть на этой стадии, а вот сборную Израиля вряд ли. Отметим, что Англия не играла в финале молодежного Евро с 2009 года, Израиль до текущего турнира никогда не был даже в полуфинале.
На групповом турнире соперники уже встречались. Тогда сборная Англии победила не напрягаясь – 2:0. Можем ли мы ожидать сенсацию в этом матче? Надеемся, что футбол будет конкурентным.
Матч состоится в среду, 5 июля, на "Аджарабете Арена" в Батуми. Стартовый свисток от арбитра раздастся в 19:00 по киевскому времени.
Официальный транслятор матчей молодежного чемпионата Европы в Украине – "Общественное". В прямом эфире этот поединок покажут на региональных каналах "Общественного" ("Общественное Днепр", "Общественное Чернигов" и т.д.), сайте "Общественное спорт". Также плеер с трансляцией будет на сайте UA-Футбол. На всех платформах просмотр матча будет бесплатным.
Если у вас не будет возможности просмотреть матч молодежных сборных в прямом эфире, за ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол.
Смотреть можно прямо в этой новости.
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