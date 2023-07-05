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Евро U-21. Англия без проблем разобралась с Израилем
Здесь ничего похожего на сенсацию не было
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Европы U-21. Полуфинал
Батуми. "Аджарабет Арена"
Израиль U-21 - Англия U-21 0:3
Голы: Гиббс-Уайт 42, Палмер 63, Арчер 90
Нереализованный пенальти: Гиббс-Уайт 17 (неточно)
Израиль: Царфати, Джабер, Лемкин, Коэн, Ревиво, Гендельман (Фереде 89), Хаджадж (Халайли 56), Азулай (Билу 75), Глух, Турджеман (Абу Руми 88), Лайюс (Токломати 56)
Англия: Траффорд, Гарнер, Харвуд-Беллис, Колвилл, Томас, Джонс (Дойл 88), Палмер, Гомес (Скипп 79), Смит-Роу (Эллиотт 74), Гордон (Арчер 74), Гиббс-Уайт (Мадуэке 79)
Предупреждения: Турджеман 20, Лемкин 83 - Колвилл 81
Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)
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