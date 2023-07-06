Сабо: Испания преподнесла урок настоящего футбола

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал результат полуфинала молодежного ЧЕ-2023 между сборными Испании и Украины (5:1).

"Испанцы преподали урок настоящего футбола, выглядели на голову выше нашей сборной. Соперник превосходил в отборе мяча, в организации игры, в завершении атак. Хорошо выходил из обороны в атаку, мастерки освобождаясь от высокого прессинга. А работа с мячом - это выше всех похвал.

Игрокам нашей сборной необходимо работать в своих клубах над повышением уровня мастерства, грамотной командной игрой, психологической стабильностью, ведь на одном энтузиазме и желании далеко не уедешь", — считает Сабо.