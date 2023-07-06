Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо: Испания преподнесла урок настоящего футбола
Эксперт – о результате матча Испания - Украина на Евро U-21
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал результат полуфинала молодежного ЧЕ-2023 между сборными Испании и Украины (5:1).
"Испанцы преподали урок настоящего футбола, выглядели на голову выше нашей сборной. Соперник превосходил в отборе мяча, в организации игры, в завершении атак. Хорошо выходил из обороны в атаку, мастерки освобождаясь от высокого прессинга. А работа с мячом - это выше всех похвал.Читайте такжеРотань: Эти задержки рейсов непонятны, нас закрыли в каком-то ангаре, мы просидели четыре часа в аэропорту
Игрокам нашей сборной необходимо работать в своих клубах над повышением уровня мастерства, грамотной командной игрой, психологической стабильностью, ведь на одном энтузиазме и желании далеко не уедешь", — считает Сабо.
Популярное сейчас
- Карпаты разгромили аматоров, две победы Ингульца. Таблица спаррингов клубов Первой лиги
- Трубин: Не то чтобы Испания выиграла, это Украина проиграла
- Евро U-21. Испания - Украина 5:1. Развалились в самый ответственный момент
- Украина вышла в полуфинал Евро U21. Известно следующего соперника
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО