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Англия U21 - Испания U21: смотреть онлайн бесплатно финал Евро U21
У кого лучшая молодежь Европы?
Фото: UEFA
Англия и Испания определят лучшую страну в молодежном футболе Европы. "Английская" часть сетки проходила в Грузии, в то время как "испанская" играла в Румынии. В течение турнира соперники по обеим половинам турнира не пересекались, поэтому трудно сказать, кто какая часть была тяжелее. Следует напомнить, что оба финалиста в полуфинале одержали разгромные победы. Также не следует забывать, что британцы еще не пропустили ни одного гола в финальной части Евро-2023.
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Евро-2023. Финал
8 июля. Начало в 19:00
Англия – Испания
Трансляция - "Общественное Спорт"
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