Евро U-21. Англия - Испания 1:0. Чемпионский рикошет и незабитый пенальти на 90+9 минуте

Финал не стал исключением. Англия выиграла все матчи на молодежном чемпионате Европы-2023, не пропустив ни единого гола. В нервном финале “молодые львы” справились со сборной Испании. Единственный гол, подставив спину под удар со штрафного Палмера забил хавбек “Ливерпуля” Кертис Джонс. Драматический момент произошел на 90+9 минуте. Испания заработала пенальти, но Абель Руис не смог обыграть с точки Траффорда, справился кипер “Манчестер Сити” и с добиванием. Англия впервые выиграла Евро U-21 с 1984 года.

Несмотря на то, что молодежные сборные существуют для того, чтобы готовить футболистов для основных команд, обе команды отчаянно хотели победить в финале, и готовы были идти на все ради достижения этой цели. Поэтому матч напоминал финалы взрослых сборных и команд, когда напряжения, ошибок, мелких фолов и неспортивных выходок было больше, чем качественного футбола.

Англия начала матч острее, проведя две стремительные атаки через Гордона. Сначала вингер “Ньюкасла” пробивал сам, но Тенас справился с его ударом в угол, а затем Гордон выполнил прострел на Гиббз-Уайта, но один из лидеров “Ноттингем Фореста” не дотянулся до мяча.

Испания не поплыла. Команда Сантии Дении взяла под контроль мяч, и принялась выискивать возможности для создания моментов. В свою штрафную Англия соперника практически не пускала, и “Роха” вынуждена была довольствоваться ударами с дальних дистанции. Был шанс после углового у Паредеса, но он ударил выше, своим шансом после стандарта не воспользовался и Колуилл у чужих ворот – Испанию спасла перекладина.

Испания планировала справляться с контратаками Англии “тактическими фолами”, но эти попытки у номинальных гостей получались не всегда удачными, и еще в первом тайме два центрхава “Рохи” подсели на желтые. И единственный гол в матче тоже был забит после необязательного фола. Палмера уронили недалеко от штрафной, хавбек “Манчестер Сити” решил сам выполнить удар, и попал в своего же партнера по сборной Кертиса Джонса, который пытался увернуться от мяча. Рикошет получился недосягаемым для Тенаса – 1:0.

Сразу же после гола на кромке поля возникла потасовка, и две сборные остались без ассистентов у главных тренеров. С английской стороны это был легендарный Эшли Коул.

Cole Palmer’s deflected FK gives England U21s the lead and then chaos ensued as Spain’s entire bench entered the pitch and started a fracas. Ashley Cole & one of Spain’s coaches receive red cards. Looked to be continuing down the tunnel at HT.#YoungLions #U21EURO @TheAthleticFC pic.twitter.com/T4VG3ihEBn — Dan Sheldon (@dansheldonsport) July 8, 2023

Второй тайм Испания начала резво, но Англия вновь останавливала “Роху” на подступах в свою штрафную. Ни единой ошибки не допускал центрбек Леви Колуилл, несомненно будущая звезда футбола.

Во второй половине второго тайма игра приобретала все более хаотичный характер, Испания никак не могла довести до хорошего удара ни одну из своих многочисленных атак, Англии иногда удавалось убежать в контрвыпады, но и “молодые львы” имели проблемы с завершением.

Казалось, что Англия все же доведет матч до победы, но в конце матча Испании удалось заработать не самый однозначный пенальти. Колуилл по инерции влетел в ногу Руису, когда форвард “Браги” уже потерял мяч, испанец до последнего оставался на газоне, пытаясь привлечь внимание рефери, и норвежец Эспен Эскас после подсказки VAR решил все же назначить одиннадцатиметровый.

Но Англии суждено было провести этот турнир без пропущенных голов. Голкипер Джеймс Траффорд, который в скором времени должен перейти в “Бернли” за 19 млн фунтов, эффектно справился с ударом Руиса, а затем успел парировать и добивание Аймара Ороса.

England U-21 goalkeeper James Trafford knew he was going to save a penalty in the U-21 Euro final before the game even began ???? pic.twitter.com/YqZFIJayxM — ESPN FC (@ESPNFC) July 8, 2023

1:0 – Англия провела этот чемпионат Европы-2023 на стабильно высоком уровне. Не всегда команда Ли Карсли демонстрировала захватывающий футбол, но в ее действиях было немало зрелости. Гарет Саутгейт должен быть доволен.

Молодежный чемпионат Европы-2023, финал. Батуми, “Батуми Арена”

Англия U-21 – Испания U-21 1:0

Гол: Джонс 45+4

На 90+9 Руис не реализовал пенальти (вратарь)

Англия: Траффорд – Гарнер, Харвуд-Беллис, Колуилл, Ааронс – Палмер (Эллиотт 83), Гомес (Скипп 73), Джонс, Смит-Роу (Мадуэке 67) – Гиббз-Уайт (Арчер 73), Гордон (Дойл 83)

Испания: Тенас – Миранда, Пачеко, Паредес, Гомес – Баэна (Аймар 59), Бланко (Камельо 83) – Гомес (Барренечеа 74), Сансет (Виега 59), Санчес (Рикельме 60) – Руис

Предупреждения: Гомес 24, Колуилл 45+6, Гиббз-Уайт 69, Траффорд 74 – Баэна 34, Бланко 37, Сансет 45+6, Аймар 62, Рикельме 86