Евро U-21. Англия - Испания 1:0. Чемпионский рикошет и незабитый пенальти на 90+9 минуте

Финал не стал исключением. Англия выиграла все матчи на молодежном чемпионате Европы-2023, не пропустив ни единого гола. В нервном финале “молодые львы” справились со сборной Испании. Единственный гол, подставив спину под удар со штрафного Палмера забил хавбек “Ливерпуля” Кертис Джонс. Драматический момент произошел на 90+9 минуте. Испания заработала пенальти, но Абель Руис не смог обыграть с точки Траффорда, справился кипер “Манчестер Сити” и с добиванием. Англия впервые выиграла Евро U-21 с 1984 года.

Несмотря на то, что молодежные сборные существуют для того, чтобы готовить футболистов для основных команд, обе команды отчаянно хотели победить в финале, и готовы были идти на все ради достижения этой цели. Поэтому матч напоминал финалы взрослых сборных и команд, когда напряжения, ошибок, мелких фолов и неспортивных выходок было больше, чем качественного футбола.

Англия начала матч острее, проведя две стремительные атаки через Гордона. Сначала вингер “Ньюкасла” пробивал сам, но Тенас справился с его ударом в угол, а затем Гордон выполнил прострел на Гиббз-Уайта, но один из лидеров “Ноттингем Фореста” не дотянулся до мяча.

Испания не поплыла. Команда Сантии Дении взяла под контроль мяч, и принялась выискивать возможности для создания моментов. В свою штрафную Англия соперника практически не пускала, и “Роха” вынуждена была довольствоваться ударами с дальних дистанции. Был шанс после углового у Паредеса, но он ударил выше, своим шансом после стандарта не воспользовался и Колуилл у чужих ворот – Испанию спасла перекладина.

Испания планировала справляться с контратаками Англии “тактическими фолами”, но эти попытки у номинальных гостей получались не всегда удачными, и еще в первом тайме два центрхава “Рохи” подсели на желтые. И единственный гол в матче тоже был забит после необязательного фола. Палмера уронили недалеко от штрафной, хавбек “Манчестер Сити” решил сам выполнить удар, и попал в своего же партнера по сборной Кертиса Джонса, который пытался увернуться от мяча. Рикошет получился недосягаемым для Тенаса – 1:0.

Сразу же после гола на кромке поля возникла потасовка, и две сборные остались без ассистентов у главных тренеров. С английской стороны это был легендарный Эшли Коул.

Cole Palmer’s deflected FK gives England U21s the lead and then chaos ensued as Spain’s entire bench entered the pitch and started a fracas. Ashley Cole & one of Spain’s coaches receive red cards. Looked to be continuing down the tunnel at HT.#YoungLions #U21EURO @TheAthleticFC pic.twitter.com/T4VG3ihEBn