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Англия чемпион Евро U-21. Туманный альбион обыграл обидчиков Украины - Видео
Испания не у дел
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Англия минимально обыграла Испанию на Евро U-21. "Три льва" забили гол на 49-ой минуте первого тайма - этот мяч оказался единственным во встрече.
На 4-ой добавленной минуте 1-го тайма Кертис Джонс ("Ливерпуль") открыл счет встречи. Больше голов не было.
Больше Англия не забивала в ворота Испании, которая прошла Украину в полуфинале чемпионата Европы. Англичане - чемпионы Европы.
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