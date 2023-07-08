Англия чемпион Евро U-21. Туманный альбион обыграл обидчиков Украины - Видео

Англия минимально обыграла Испанию на Евро U-21. "Три льва" забили гол на 49-ой минуте первого тайма - этот мяч оказался единственным во встрече.

На 4-ой добавленной минуте 1-го тайма Кертис Джонс ("Ливерпуль") открыл счет встречи. Больше голов не было.

Больше Англия не забивала в ворота Испании, которая прошла Украину в полуфинале чемпионата Европы. Англичане - чемпионы Европы.