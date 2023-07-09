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Израильское упрямство и реальный Футбольный Менеджер. Израильский футбол на пути к прорыву

Евро U-21
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Технология и характер

Израильское упрямство и реальный Футбольный Менеджер. Израильский футбол на пути к прорыву

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

В финале молодежного Евро играли Англия и Испания. Тем не менее, Израиль также обратил на себя внимание. Ведь в полуфинале впервые в истории. Также его сборная U-20 в июне впервые взяла медали Чемпионата Мира (бронзу), а год назад впервые играла в финале Евро U-19. Неужели речь о прорыве израильского футбола?

Объединить общество

В израильском обществе сейчас зияет огромный разрыв. Пожалуй, наибольший со времен Войны за Независимость 1948-49 годов, когда чуть не началась гражданская война. И футбол уж точно не считали лекарством от него. Наоборот - олицетворением всех проблем. Такое впечатление, что в этой развитой стране наименее развитых, наименее умных, наименее честных отправляли именно в футбол.

Не хочу раздувать статью дикими историями израильского футбола, потому предлагаю зайти на Facebook и почитать мои посты под хэштегом #израильфутбол. Отмечу здесь лишь, что лучший бомбардир в истории сборной Эран Захави не играет за нее из-за того, что не получил разрешение спать в комнате в одиночку. И что обладатель Кубка страны отказывается выходить на матч Суперкубка.

Израильское упрямство и реальный Футбольный Менеджер. Израильский футбол на пути к прорыву - изображение 1

Неудивительно, что взрослая сборная была на крупном турнире лишь однажды - на Чемпионате Мира-1970, на Олимпиаде Израиль не был с 1976-го. Все в стране знали, что сборная обязательно провалится в решающий момент и проиграет самым диким образом.

Но вдруг молодёжь удивила и поразила. Настолько, что в соцсетях призывают отправить на пенсию всех лузеров из национальной и в полном составе отправить молодёжную сборную играть в Отборе на взрослый Евро. И даже надеются, что успехи этих юношей - евреев, арабов, из центра и периферии и даже сына легионера из Бенина - позволят объединить израильское общество и дать ему пример.

Без конюшни, но с лифчиками

Такому прорыву есть причины. 10-12 лет назад в Израиле не было хороших стадионов. Сооружения под названиями "Коробка" и "Конюшня" выглядели так, как и назывались. Национальный стадион выглядел разваленным. Теперь построены и симпатичные маленькие на месте "Коробки" и "Конюшни", и три тридцатитысячника.

Тогда также в клубах не было спортивных директоров. Даже эксперты смеялись, не понимая, зачем они нужны, кроме как подсидеть главного тренера. Теперь везде есть. Не было технологии, аналитики. Даже эксперты насмехались над лифчиками с датчиками. Теперь Израиль пробивается в технологические лидеры европейского футбола с разнообразными старт-апами.

Тогда никто не хотел тренироваться. Теперь очень популярны частные тренеры. К примеру, Манор Соломон давно работает с такой компанией. Тренируется с ними, когда приезжает домой, они анализировали его игру в "Шахтере", даже соперников "Шахтера" лично для него, делают то же и в "Фулхэме".

Тогда в Израиле не брали, не воспринимали иностранных специалистов. Считали, что они никогда не поймут израильский менталитет. С тех пор в стране работали Жорди Кройф, Патрик ван Леувен, Петер Бос, Оскар Гарсия, Паулу Соуза, Андреас Херцог и т.д.

Израильское упрямство и реальный Футбольный Менеджер. Израильский футбол на пути к прорыву - изображение 2

Первый принес в израильский футбол технологию и профессионализм, второй вырастил в "Маккаби" Тель-Авив почти половину юношеской сборной.

Юношеским проектом сборных Израиля до осени 2022-го года руководил Йелле Гус, до того руководивший таким же на Родине, в Нидерландах, а теперь работающий в "Фейеноорде", чемпионе Голландии.

Реальный Футбольный Менеджер

В технологии Израиль развернулся на полную мощь. Сборные работают с компьютерной программой Easy Coach. Туда занесены данные и видео 46-ти тысяч израильских игроков. Вплоть до, например, всех отборов мяча игрока, все скаутские отчёты о его тренировках и матчах, все статистические данные с них, его медицинские и физиологические тесты, даже высказывания тренеров о нем.

Во время матчей Easy Coach подключается к камерам ФИФА. Аналитики сборной в реальном времени отмечают движения на поле, и тренерский штаб мгновенно получает информацию. Программа может индивидуально помочь любому игроку, ведь в течение нескольких секунд можно пересмотреть все его попытки отбора мячей или дриблинга в матче и понять, в чем проблема.

Кстати, Шломи Майнер, создатель программы, начинал с небольшого приложения, которое создал как раз для ван Леувена.

"Программа также позволяет отслеживать все факторы в клубе, начиная с секретариата и системы логистики. Чтобы увидеть, заказаны ли уже тренировочные сборы и хватает ли оборудования на складе", - рассказывает он в интервью One.

"У каждого тренера и аналитика есть возможность отправлять игрокам файлы с указаниями, в том числе и видео. Кроме того, перед каждой тренировкой игроки заполняют анкеты о самочувствии. Они также заносятся в систему, так что штаб может быстро и без личных допросов узнать об этом".

"Все тренировочные упражнения входят в программу, поэтому вы можете составлять ежедневные, еженедельные, месячные и годовые планы тренировок. В том числе и беря видео упражнений из интернета и сортируя по категориям".

"После тренировки фитнес-тренер вводит данные GPS в программу, аналитик прикрепляет видео и соответствующие файлы, врач или физиотерапевт сообщает о лечении травмированных - и все работает слаженно".

"Одной из главных проблем в футболе сегодня является текучесть кадров и потеря всех знаний, как только они покидают клуб. Но здесь программа впервые создает механизм сохранения знаний, который будет сопровождать клуб долгие годы. И благодаря ей малобюджетные футбольные клубы в Израиле могут работать как настоящие европейские".

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"Руководство клубов и даже тренеры не являются специалистами по обработке данных, аналитиками, и у них нет ни возможности, ни времени, необходимого для обработки всей полученной информации. Easy Coach все это обрабатывает и выдает готовую статистику и выводы из нее".

"Мы - нация старт-апов, и пришло время создать в футболе преимущество в том, в чем мы лучше всего - в технологиях. Мы должны быть в авангарде технологий и образцом для подражания", - говорит Майнер.

Футбольный Менеджер, но настоящий, в реальном мире.

Новое упрямство

Сборные в целом работали очень тяжело. Главный аналитик Лирон Глат сообщил, что за два месяца перед молодежным Евро дома был в целом лишь неделю. Все - на базе или на сборах. А на самом турнире ложился спать уже утром, когда игроки вставали. Всю ночь кипела работа для того, чтобы игроки и тренеры сразу же получили уже готовую обработанную информацию.

Впрочем, компьютеры компьютерами, а решают все же люди на поле. И эти люди боевиты, жестки, упрямы, непримиримы и всегда идут на максимум. Качества, совершенно типичные для израильтян, но совершенно нетипичные для израильских футболистов.

В футбол ранее будто играл другой народ. Теперь же первая реакция игроков и тренеров всех трех сборных после успехов - "мы хотели большего. Хотели играть в финале, выиграть его".

"Усталость? Она только в голове. Кто решил, что устал, тот устал, " - говорил главный тренер молодежной сборной Гай Лузон.

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Защитник Став Лемкин, игравший полностью и на Мундиалито, и на Евро U-21, согласен: "Какая усталость? Любой в стране хотел бы поменяться со мной. Если не будем чувствовать ног, сыграем без них".

Мотивации добавили видеопослания олимпийских медалистов Израиля. Лузон рассказал, что от них все плакали. Но нет лучшей мотивации, чем самомотивация. Эти игроки просто сделаны из другого теста.

За сборными Израиля тянется шлейф скандалов вплоть до заказа представительниц древнейшей профессии перед решающим матчем плей-офф. Но этих ничего не интересует, кроме футбола. Даже в казино в гостинице не пошли. Да и теперь у игроков отбирают заграничные паспорта во время таких вояжей.

Как результат - на Мундиалито израильтяне вышли из группы благодаря голу на второй добавленной минуте, 1/8 финала прошли благодаря голу на седьмой добавленной, в 1/4 дожали Бразилию в дополнительное время, хотя пропустили первыми. И играли так, что бразильская и европейская пресса назвала их бразильцами.

А на молодежном Евро они забили лишь два мяча в пяти матчах, но выдержали больше тайма вдесятером против Германии, отбив два пенальти, забили решающий гол Чехии на 82-ой минуте, выбили Грузию в серии пенальти, долго сидя до этого в обороне.

Дети революции

Лузон назвал подопечных "детьми революции". "Вы измените всю историю израильского футбола и заставите всю Европу содрогнуться. Только вы, и никто больше". A Лемкин заявил: "Мы изменили взгляд на нас и со стороны соперников, и со стороны болельщиков в нашей стране".

Но что это означает на будущее? Мы уже не раз видели успехи юношей, затем терявшихся во взрослом футболе. Украина выиграла Мундиалито четыре года назад, восемь лет назад - Сербия, Венесуэла была в финале в 2017-ом. Беларусь была в полуфинале молодежного Евро. Что из этого всего вышло? Совершенно ничего.

Для израильской молодежи много лет существует еще один фактор - обязательная служба в армии. Разумеется, они не в танках там сидят, а полдня на тыловой базе по графе "спортсмен-отличник". Но и это отвлекает.

И все же путь израильского футбола явно правильный. Особенно на контрасте с прошлым. Израильские технологии и упрямство способны победить и в футболе.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Ynet, Easy Coach

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.