Израильское упрямство и реальный Футбольный Менеджер. Израильский футбол на пути к прорыву

В финале молодежного Евро играли Англия и Испания. Тем не менее, Израиль также обратил на себя внимание. Ведь в полуфинале впервые в истории. Также его сборная U-20 в июне впервые взяла медали Чемпионата Мира (бронзу), а год назад впервые играла в финале Евро U-19. Неужели речь о прорыве израильского футбола?

Объединить общество

В израильском обществе сейчас зияет огромный разрыв. Пожалуй, наибольший со времен Войны за Независимость 1948-49 годов, когда чуть не началась гражданская война. И футбол уж точно не считали лекарством от него. Наоборот - олицетворением всех проблем. Такое впечатление, что в этой развитой стране наименее развитых, наименее умных, наименее честных отправляли именно в футбол.

Не хочу раздувать статью дикими историями израильского футбола, потому предлагаю зайти на Facebook и почитать мои посты под хэштегом . Отмечу здесь лишь, что лучший бомбардир в истории сборной Эран Захави не играет за нее из-за того, что не получил разрешение спать в комнате в одиночку. И что обладатель Кубка страны отказывается выходить на матч Суперкубка.





Неудивительно, что взрослая сборная была на крупном турнире лишь однажды - на Чемпионате Мира-1970, на Олимпиаде Израиль не был с 1976-го. Все в стране знали, что сборная обязательно провалится в решающий момент и проиграет самым диким образом.

Но вдруг молодёжь удивила и поразила. Настолько, что в соцсетях призывают отправить на пенсию всех лузеров из национальной и в полном составе отправить молодёжную сборную играть в Отборе на взрослый Евро. И даже надеются, что успехи этих юношей - евреев, арабов, из центра и периферии и даже сына легионера из Бенина - позволят объединить израильское общество и дать ему пример.

Без конюшни, но с лифчиками

Такому прорыву есть причины. 10-12 лет назад в Израиле не было хороших стадионов. Сооружения под названиями "Коробка" и "Конюшня" выглядели так, как и назывались. Национальный стадион выглядел разваленным. Теперь построены и симпатичные маленькие на месте "Коробки" и "Конюшни", и три тридцатитысячника.

Тогда также в клубах не было спортивных директоров. Даже эксперты смеялись, не понимая, зачем они нужны, кроме как подсидеть главного тренера. Теперь везде есть. Не было технологии, аналитики. Даже эксперты насмехались над лифчиками с датчиками. Теперь Израиль пробивается в технологические лидеры европейского футбола с разнообразными старт-апами.

Тогда никто не хотел тренироваться. Теперь очень популярны частные тренеры. К примеру, Манор Соломон давно работает с такой компанией. Тренируется с ними, когда приезжает домой, они анализировали его игру в "Шахтере", даже соперников "Шахтера" лично для него, делают то же и в "Фулхэме".

Тогда в Израиле не брали, не воспринимали иностранных специалистов. Считали, что они никогда не поймут израильский менталитет. С тех пор в стране работали Жорди Кройф, Патрик ван Леувен, Петер Бос, Оскар Гарсия, Паулу Соуза, Андреас Херцог и т.д.

Первый принес в израильский футбол технологию и профессионализм, второй вырастил в "Маккаби" Тель-Авив почти половину юношеской сборной.

Юношеским проектом сборных Израиля до осени 2022-го года руководил Йелле Гус, до того руководивший таким же на Родине, в Нидерландах, а теперь работающий в "Фейеноорде", чемпионе Голландии.

Реальный Футбольный Менеджер

В технологии Израиль развернулся на полную мощь. Сборные работают с компьютерной программой Easy Coach. Туда занесены данные и видео 46-ти тысяч израильских игроков. Вплоть до, например, всех отборов мяча игрока, все скаутские отчёты о его тренировках и матчах, все статистические данные с них, его медицинские и физиологические тесты, даже высказывания тренеров о нем.

Во время матчей Easy Coach подключается к камерам ФИФА. Аналитики сборной в реальном времени отмечают движения на поле, и тренерский штаб мгновенно получает информацию. Программа может индивидуально помочь любому игроку, ведь в течение нескольких секунд можно пересмотреть все его попытки отбора мячей или дриблинга в матче и понять, в чем проблема.

Кстати, Шломи Майнер, создатель программы, начинал с небольшого приложения, которое создал как раз для ван Леувена.

"Программа также позволяет отслеживать все факторы в клубе, начиная с секретариата и системы логистики. Чтобы увидеть, заказаны ли уже тренировочные сборы и хватает ли оборудования на складе", - рассказывает он в интервью One.

"У каждого тренера и аналитика есть возможность отправлять игрокам файлы с указаниями, в том числе и видео. Кроме того, перед каждой тренировкой игроки заполняют анкеты о самочувствии. Они также заносятся в систему, так что штаб может быстро и без личных допросов узнать об этом".

"Все тренировочные упражнения входят в программу, поэтому вы можете составлять ежедневные, еженедельные, месячные и годовые планы тренировок. В том числе и беря видео упражнений из интернета и сортируя по категориям".

"После тренировки фитнес-тренер вводит данные GPS в программу, аналитик прикрепляет видео и соответствующие файлы, врач или физиотерапевт сообщает о лечении травмированных - и все работает слаженно".

"Одной из главных проблем в футболе сегодня является текучесть кадров и потеря всех знаний, как только они покидают клуб. Но здесь программа впервые создает механизм сохранения знаний, который будет сопровождать клуб долгие годы. И благодаря ей малобюджетные футбольные клубы в Израиле могут работать как настоящие европейские".

"Руководство клубов и даже тренеры не являются специалистами по обработке данных, аналитиками, и у них нет ни возможности, ни времени, необходимого для обработки всей полученной информации. Easy Coach все это обрабатывает и выдает готовую статистику и выводы из нее".

"Мы - нация старт-апов, и пришло время создать в футболе преимущество в том, в чем мы лучше всего - в технологиях. Мы должны быть в авангарде технологий и образцом для подражания", - говорит Майнер.

Футбольный Менеджер, но настоящий, в реальном мире.

Новое упрямство

Сборные в целом работали очень тяжело. Главный аналитик Лирон Глат сообщил, что за два месяца перед молодежным Евро дома был в целом лишь неделю. Все - на базе или на сборах. А на самом турнире ложился спать уже утром, когда игроки вставали. Всю ночь кипела работа для того, чтобы игроки и тренеры сразу же получили уже готовую обработанную информацию.

Впрочем, компьютеры компьютерами, а решают все же люди на поле. И эти люди боевиты, жестки, упрямы, непримиримы и всегда идут на максимум. Качества, совершенно типичные для израильтян, но совершенно нетипичные для израильских футболистов.

В футбол ранее будто играл другой народ. Теперь же первая реакция игроков и тренеров всех трех сборных после успехов - "мы хотели большего. Хотели играть в финале, выиграть его".

"Усталость? Она только в голове. Кто решил, что устал, тот устал, " - говорил главный тренер молодежной сборной Гай Лузон.

Защитник Став Лемкин, игравший полностью и на Мундиалито, и на Евро U-21, согласен: "Какая усталость? Любой в стране хотел бы поменяться со мной. Если не будем чувствовать ног, сыграем без них".

Мотивации добавили видеопослания олимпийских медалистов Израиля. Лузон рассказал, что от них все плакали. Но нет лучшей мотивации, чем самомотивация. Эти игроки просто сделаны из другого теста.

За сборными Израиля тянется шлейф скандалов вплоть до заказа представительниц древнейшей профессии перед решающим матчем плей-офф. Но этих ничего не интересует, кроме футбола. Даже в казино в гостинице не пошли. Да и теперь у игроков отбирают заграничные паспорта во время таких вояжей.

Как результат - на Мундиалито израильтяне вышли из группы благодаря голу на второй добавленной минуте, 1/8 финала прошли благодаря голу на седьмой добавленной, в 1/4 дожали Бразилию в дополнительное время, хотя пропустили первыми. И играли так, что бразильская и европейская пресса назвала их бразильцами.

А на молодежном Евро они забили лишь два мяча в пяти матчах, но выдержали больше тайма вдесятером против Германии, отбив два пенальти, забили решающий гол Чехии на 82-ой минуте, выбили Грузию в серии пенальти, долго сидя до этого в обороне.

Дети революции

Лузон назвал подопечных "детьми революции". "Вы измените всю историю израильского футбола и заставите всю Европу содрогнуться. Только вы, и никто больше". A Лемкин заявил: "Мы изменили взгляд на нас и со стороны соперников, и со стороны болельщиков в нашей стране".

Но что это означает на будущее? Мы уже не раз видели успехи юношей, затем терявшихся во взрослом футболе. Украина выиграла Мундиалито четыре года назад, восемь лет назад - Сербия, Венесуэла была в финале в 2017-ом. Беларусь была в полуфинале молодежного Евро. Что из этого всего вышло? Совершенно ничего.

Для израильской молодежи много лет существует еще один фактор - обязательная служба в армии. Разумеется, они не в танках там сидят, а полдня на тыловой базе по графе "спортсмен-отличник". Но и это отвлекает.

И все же путь израильского футбола явно правильный. Особенно на контрасте с прошлым. Израильские технологии и упрямство способны победить и в футболе.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Ynet, Easy Coach