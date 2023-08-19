Анри близок к тому, чтобы возглавить молодежную сборную Франции

Бывший игрок "Арсенала", "Барселоны" и ряда других клубов Тьерри Анри близок к тому, чтобы возглавить сборную Франции U-21. Об этом сообщает Николо Скира.

Инсайдер отмечает, что специалист лидирует в списке кандидатов французской ассоциации футбола на этот пост.

Последним местом тренерской работы Анри была сборная Бельгии. В период с мая по июнь 2021 года и с августа 2021 года до конца 2022 года он был ассистентом главного наставника "красных дьяволов" Роберто Мартинеса.

До этого Анри дважды полноценно возглавлял клубы: 3,5 месяца в Монако и столько же в Монреале.

На данный момент француз работает экспертом на британских телеканалах.