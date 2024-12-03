Прошла жеребьёвка финальной части Евро U-21. Все группы и участники турнира

В Братиславе состоялась жеребьёвка финальной части Евро U-21.

Вашему вниманию группы

Сборная Украины попала в группу D.

Группа A

Словакия Испания Италия Румыния

Группа B

Чехия Англия Германия Словения

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Группа C

Португалия Франция Польша Грузия

Турнир пройдёт с 11 – 28 июня 2025 года на восьми стадионах.