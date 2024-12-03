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Прошла жеребьёвка финальной части Евро U-21. Все группы и участники турнира
Турнир пройдёт с 11 – 28 июня 2025 года
Фото - УЄФА
В Братиславе состоялась жеребьёвка финальной части Евро U-21.
Вашему вниманию группы
Сборная Украины попала в группу D.
Группа A
- Словакия
- Испания
- Италия
- Румыния
Группа B
- Чехия
- Англия
- Германия
- Словения
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Группа C
- Португалия
- Франция
- Польша
- Грузия
Турнир пройдёт с 11 – 28 июня 2025 года на восьми стадионах.
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