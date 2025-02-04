Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удивили. УЕФА выбрали хозяев молодёжного Евро-2027
В ближайшее время это объявят официально
фото из свободных источников
УЕФА выбрали хозяев молодёжного Евро-2027.
По информации The Athletic, Албания и Сербия станут соорганизаторами чемпионата Европы U21 в 2027 году. Их заявка была единой с сентября прошлого года после отказа Бельгии и Турции.
"Согласно плану на 2027 год, каждая из двух стран примет у себя по две группы из четырёх команд и разделит между собой четвертьфиналы и полуфиналы. Финал пройдёт на стадионе "Национальная арена" в столице Албании Тиране, а на стадионе "Караджордже" в сербском городе Нови-Сад состоится первый матч турнира", - написал источник.
Между Сербией и Албанией напряжённые отношения с 19 века. Но в 1990 году они сильно обострились из-за Косово. Страна, при активной поддержке Албании, провозгласила свою независимость и это решение поддержали более 100 стран по всему миру, кроме Сербии.
Тема Косово стала доминировать во всех встречах между Албанией и Сербией. Яркий пример был в Германии на Евро-2024. При этом команды не встречались друг с другом в турнире
"Обе федерации неоднократно подвергались штрафам со стороны УЕФА за поведение своих болельщиков в Германии, в частности за демонстрацию "провокационных" баннеров и флагов во время матчей, но особенно сильно пострадали албанцы", - пишет источник.
По словам источника, Сербия и Албания при поддержке своих правительств и УЕФА полны решимости улучшить отношения между странами, что является своевременным решением, поскольку они только что попали в одну отборочную группу чемпионата мира 2026 года.
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Даты проведения Евро-2027 на момент публикации новости неизвестны.
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