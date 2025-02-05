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УЕФА официально назвал хозяев молодёжного Евро-2027
Инсайды подтвердились
фото из свободных источников
УЕФА официально назвал хозяев молодёжного Евро-2027.
Футбольные ассоциации Албании и Сербии были назначены организаторами турнира 2027 года после подачи совместной заявки.
"Турнир с участием 16 команд пройдёт на четырёх стадионах в Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан и Рогожине) и на четырёх стадионах в Сербии (Нови-Сад, Лозница, Лесковац и Заечар). Матч открытия пройдёт в Сербии, а финал — в Албании", - заявили в УЕФА.
Молодёжные сборные Албании и Сербии гарантировали место в финальной части, а квалификация на оставшиеся 14 мест пройдёт в 2026 и 2027 годах.
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Напомним, что финальная часть молодёжного Евро-2025 пройдёт в Словакии. Сборная Украины сыграет против сборных Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня)
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