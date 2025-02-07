Стало известно расписание матчей молодёжной сборной Украины к отбору на Евро-2027

Молодежная сборная Украины узнала расписание матчей Евро-2027.

Футболисты сборной U-21 начнут путь в квалификации с матча против Литвы 5 сентября, а закончат матчем против Хорватии 2 октября 2026 года

Расписание сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2027

05.09.2025. Литва - Украина

10.10.2025. Украина - Венгрия

14.10.2025. Хорватия - Украина

14.11.2025. Турция - Украина

27.03.2026. Украина - Литва

31.03.2026. Венгрия - Украина

26.09.2026. Украина - Турция

02.10.2026. Украина - Хорватия

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По итогам Евро-2027 (U-21) определятся участники Олимпиады-2028 от зоны УЕФА.

Напомним, что Украина по результатам жеребьевки попала в группу H.

Евро-2027 пройдет на четырех стадионах в Сербии и на четырех полях в Албании.