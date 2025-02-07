Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно расписание матчей молодёжной сборной Украины к отбору на Евро-2027
Отбор начнется с 5 сентября
фото из свободных источников
Молодежная сборная Украины узнала расписание матчей Евро-2027.
Футболисты сборной U-21 начнут путь в квалификации с матча против Литвы 5 сентября, а закончат матчем против Хорватии 2 октября 2026 года
Расписание сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2027
05.09.2025. Литва - Украина
10.10.2025. Украина - Венгрия
14.10.2025. Хорватия - Украина
14.11.2025. Турция - Украина
27.03.2026. Украина - Литва
31.03.2026. Венгрия - Украина
26.09.2026. Украина - Турция
02.10.2026. Украина - Хорватия
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По итогам Евро-2027 (U-21) определятся участники Олимпиады-2028 от зоны УЕФА.
Напомним, что Украина по результатам жеребьевки попала в группу H.
Евро-2027 пройдет на четырех стадионах в Сербии и на четырех полях в Албании.
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