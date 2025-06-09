Украина тоже тут. Молодежное Евро-2025. Действующие лица

Молодежное Евро-2025. Если говорить в целом, то весьма неожиданным является отсутствие таких традиционно сильных сборных как Бельгия, Сербия, Турция, Австрия, Хорватия, Швеция, Босния и Герцоговина, Болгария и Норвегия.

Турнир U-21 уже "на носу", поэтому в самый раз пройтись по потенциальным "звездам" и "звездочкам" - тем, от которых мы можем ожидать взрослой (не по возрасту) и зрелищной игры. Основания: уровень мастерства и статусность клубов, за которые они играют, достижения в прошлом и, безусловно, яркий талант – куда ж без него. Чемпионат будет проходить в Словакиии с 11 по 28 июня на восьми стадионах, при 16 командах-участниках (4 группы по 4 команды).

Группа "А"

Начинаем с хозяйки турнира сборной Словакии – наименее титулованной, но играющей в родных стенах, а значит, ждать от нее можно всего чего угодно.

Вратарь Любомир Белко (Найк Лига Словакия, 13 матчей за U-21, трансферная стоимость 1,8 млн евро) хоть и играет в менее статусной местной "Жилине", но в отличии от своего конкурента Михала Кукучки ("Нюрнберг", Германия, 2 матча за U-21, 250 тыс евро), является беззаговорочным основным как в клубе, так и в сборной.

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В защите главная роль отводится Адаму Оберту из итальянского "Кальяри" (13 матчей за U-21, 7 матчей за национальную сборную, 3 млн евро). Ему готовы помочь Яку Якубко из "Кошице" (Найк Лига, 5 матчей за U-21, 300 тыс евро), Патрик Лейтнер из "Шрудиума" (2 лига Словакии, 11 матчей за U-21, 225 тыс евро), Александр Силезки из "Ружомберока" (Найк Лига,11 матчей за U-21, 450 тыс евро), Тимотей Храница из "Жилины" ((Найк Лига, 1 матч за U-21, 375 тыс евро), Самуэль Копасек из "Жилины" (Найк Лига, 4 матча за U-21, 375 тыс евро) и Доминик Яворжек из немецкого "Хольштайна" Киль (Бундеслига 1, матчей за U-21 пока не сыграл – запас, 550 тыс евро).

В группе атаки выделяются Томаш Суслов из итальянской "Эллас Вероны" (38 матчей за национальную сборную, участник Евро-2022 и 2024 в ее составе, 6 млн евро), братья Зауэр старший 21-летний Марио из словацкой "Жилины" (Найк Лига, 7 матчей U-21, 1,7 млн евро) и младший 19-летний Лео (принадлежит "Фейенорду", сезон отыграл в голландской НАК "Бреде", уже 4 матча за национальную сборную, 5 млн евро), Нино Марчелли из братиславского "Слована" (Найк Лига 7 матчей за U-21, участник молодежного чемпионата мира в Аргентине-2023, 5 млн евро), Доминик Холли, перешедший недавно в пражскую "Спарту" (в активе по 1 матчу за U-21 и национальную сборную, 850 тыс евро), Ян Бернат (принадлежит бельгийскому "Вестерло", а играет пока на родине за "ДАК 1904", 19 матчей и 5 голов за U-21, 350 тыс евро), Мартин Свидерский (принадлежит английскому "МЮ", играет в Испании за "Мурсию-Б", 15 матчей за U-21, 200 тыс евро), а также Петр Покорный (принадлежит испанскому "Реал Сосъедад", а играет в Венгрии за "МОЛ Фехервар", 22 матча, 2 гола за U-21, 600 тыс евро).

Возглавляет сборную местный тренер Ярослав Кентош.

Максимальное достижение на молодежных Евро: 4 место в 2000 годую

Сборная Румынии по праву считается "темной лошадкой", поэтому как и от хозяев турнира, от них можно ожидать любых сюрпризов (как со знаком "плюс", так и со знаком "минус").

В воротах основным является Рэзван Сава из итальянского "Удинезе" (Серия А, 11 матчей за U-21, 2,5 млн евро).

Защиту цементируют Кристиан Игнат из бухарестского "Рапида" (SuperLiga României 12 матчей за U-21, 1 млн евро) и его одноклубник Андрей Борза (SuperLiga României, 11 матчей и 2 гола за U-21, 1,8 млн евро), а также Матей Илие из местного "ЧФР" Клуж (SuperLiga României, 6 игр и 2 гола за U-21, 1,3 млн евро), Умит Акдаг из французкой "Тулузы" (Лига 1, 7 матчей за U-21, 600 тыс евро) и Тони Страта из французкого "Аяччо" (Лига 2, 3 матча за U-21, 400 тыс евро).

Полузащиту представляют Константин Грамени из бухарестского "Рапида" (SuperLiga României, 20 матчей и 3 гола за U-21, 1,6 млн евро), его одноклубник Кэтэлин Виртулар (SuperLiga României, 9 матчей и 1 гол за U-21, 200 тыс евро), Рареш Илие (приналдлежит французкой "Ницце", играет в аренде за итальянский "Катандзаро", 12 матче и 3 гола за U-21, 1,8 млн евро), Мариус Корбу из кипрского "АПОЭЛ" (18 матчей и 1 гол за U-21, 900 тыс евро) и Овидио Перяну из местной "Унири" (SuperLiga României, 7 матчей за U-21, 450 тыс евро).

На острие атаки действуют Луис Мунтяну из местного "ЧФР" Клуж (SuperLiga României, 17 матчей и 5 голов за U-21, 3,5 млн евро), Янис Стойка из немецкого "Германштадт" (Бундеслига 1, 15 матчей и 3 гола за U-21, 1,3 млн евро) и Владислав Блэнуцэ из Клужской "Унивесритати" (SuperLiga României, 6 матчей за U-21, 1,3 млн евро).

Тренирует команду знаменитый в прошлом нападающий сборной Румынии Даниэль Панку.

Максимальное достижение на молодежных Евро: полуфинал в 2019 году.

Сборная Италии в этот раз не так впечатляет по именам, как в былые годы, но точно является одним из фаворитов группы хотя бы по трансферной стоимости игроков (по игре – турнир покажет).

Место в воротах занимает Себастиано Депланш из "Палермо" (Серия В, 13 матчей за U-21, 2 млн евро).

В защите играют Маттиа Дзанотти из швейцарского "Лугано" (Суперлига Швейц, 15 матчей за U-21, 10 млн евро), Маттео Руджери из бергамской "Аталанты" (Серия А, 12 матчей за U-21, 20 млн евро), Лоренцо Пирола из греческого "Олимпиакоса" (Суперлига Греции, 22 игры и 3 гола за U-21, 6 млн евро), Даниэлле Гиларди из "Эллас Верона" (Серия А, сезон отыграл за "Сампдорию" Серия В, 12 матчей и 1 гол за U-21, 4 млн евро), Диего Коппола также из "Эллас Вероны" (Серия А, 6 матчей за U-21, 7,5 млн евро) и Майк Кайоде, принадлежащий "Фиорентине", но играющий в аренде за английский "Брентфорд" (Премье Лига, 4 матча за U-21, 18 млн евро).

В центре поля чаще всего появляются Чезаре Казадеи из "Торино" (Серия А, 12 матчей и 3 гола за U-21, 15 мле нвро), Джованни Фабиан из "Болоньи" (Серия А, 14 матчей и 4 гола за U-21, 13 млн евро), Маттео Прати из "Кальяри" (Серия А, 11 матчей и 1 гол за U-21, 7 млн евро), Шер Ндур из "Фиорентины" (Серия А, 17 матчей и 2 гола за U-21, 5 млн евро), Якоппо Фацини из "Эмполи" (Серия А, 3 матча за U-21, 8 млн евро) и Никколо Пизилли из "Ромы" (Серия А, 9 матчей за U-21, 12 млн евро),

Среди форвардов нужно отметить в первую очередь Томмазо Бальданцы из "Ромы" (Серия А, 8 матчей и 4 гола за U-21, 14 млн евро) и Вилли Ньонто из английского "Лидс Юнайтыд" (Премьер Лига, 13 матчей и 5 голов за U-21, 22 млн евро), а также Джузеппе Амброзино из "Фрозиноне" (Серия В, 7 матчей и 1 гол за U-21, 2,5 млн евро) и Лука Калеошо из английского "Бернли" (Чемпионшип, 4 матча за U-21, 12 млн евро).

Тренирует команду итальянец Кармине Нунциата

Максимальное достижение на молодежных Евро: 5-ти кратный чемпион (1992, 1994, 1996, 2000, 2004).

Сборная Испании – главный фаворит группы по всем параметрам.

Вратарская позиция удерживается попеременно Пабло Куньятом из "Картахены" (Сегунда, 6 матчей за U-21, 1 млн евро) и Алехандро Итурбе из "Атлетико Б" (Сегунда, олимпийский чемпион-2024, 6 матчей за U-21, 2 млн евро).

Линию обороны составляют Рафа Марин из "Наполи" (Серия А, чемпион страны, 10 матчей за U-21, 7 млн евро), Кристиан Москера из "Валенсии" (Ла Лига, 7 матчей за U-21, 30 млн евро), Марк Пубиль из "Альмерии" (Ла Лига – вылет в Сегунду, 4 матча за U-21, 4 млн евро), Уго Буэно из голладского "Фейенорда" (Эре дивизия, принадлежит английскому "Вулверхэмптону", 4 матча за U-21, 8 млн евро), Жерар Мартин из "Барселоны" (Ла Лига, чемпион страны, 1 матч за U-21, 7,5 млн евро), и Эрсог Хуанма из "Лас Пальмаса" (Ла Лига – вылет в Сегунду, 1,5 млн евро).

В полузащите выделяются Беньят Туррьентес из "Реал-Сосъедада" (Ла Лига, олимпийски чемпион – 2024, 21 матч и 5 голов за U-21, 16 млн евро), Пабло Торре из "Барселоны" (Ла Лига, чемпион страны, 15 матчей и 2 гола за U-21, 7,5 млн евро), Хави Герра из "Валенсии" (Ла Лига, 16 матчей и 1 гол за U-21, 20 млн евро), Хуанлу Санчес из "Севильи" (Ла Лига, 5 матчей за U-21, 12 млн евро) и Микель Хаурегисар из "Атлетика" Бильбао (Ла Лига, 1 матч за U-21, 20 млн евро) По возрасту подойдет еще звезда взрослой сборной (28 матчей, 5 голов) и "Барселоны" Гави (70 млн евро), но не факт, что его подключат к турниру.

В нападении зажигают Матео Джозеф из английского "Лидс Юнайтыд" (Премьер Лига, 6 матчей и 5 голов за U-21, 3,5 млн евро), Диего Лопес из "Валенсии" (Ла Лига, 15 матчей и 2 гола за U-21, 10 млн евро), Рауль Моро из "Вальядолида" (Ла Лига – вылет в Сегунду, 4 матча за U-21, 5 млн евро), Йеремай Эрнандес из Ла-Корунского "Депортиво" (Сегунда, 2 матча за U-21, 5 млн евро) и Роберто Фернандес из португальской "Браги" (Примейра, 1 матч и 1 гол за U-21, 4 млн евро).

Тренирует команду испанец Санти Дения - чемпион Европы с юношеской (2017) и юниорской (2019) сборными, а также с олимпийский чемпион - 2024.

Максимальное достижение на молодежных Евро: 5-ти кратный чемпион (1986, 1998, 2011, 2013, 2019).

Группа "В"

Сборная Словении изначально кажется слабее других в группе, но может попить крови фаворитам.

Основной вратарь – Мартин Турк – бывший вратарь итальянской "Пармы", отыгравший последний сезон за польский "Рух" из Хожува (Экстраклясса, 23 матча за U-21, 400 тыс евро). Подменяетего Жан-Лук Лебан из молодежной команды английского "Эвертона" (Премьер Лига, 5 матчей за U-21, 150 тыс евро).

В защите костяк составляют Митя Иленчич из американского "Нью-Йорк Сити" (MLS США, 1 матч за национальную сборную и 14 матчей за U-21, 1,8 млн евро), Срджан Кузмич из датского "Виборга" (Суперлигаэн, 1 матч за национальную сборную и 13 матчей за U-21, 700 тыс евро) и Нино Милич из местного "Домжале" (Прва Лига, 5 матчей за U-21, 300тыс евро).

В полузащите важную роль играют Тио Ципот – принадлежит итальянской "Специи", сезон отыграл в австрийсом "Грацере АК" (Бундеслига Австрии, 16 матчей и 8 голов за U-21, 1 млн евро), Адриан Зелькович из словацкого "Спартака" Трнава (Найк Лига, 1 матч за национальную сборную и 12 матчей и 1 гол за U-21, 2 млн евро), Жан Евшенак – приндлежит итальянской "Пизе", а в аренде играет за команду португальской низшей лиги "Оливейренсе" (16 матчей за U-21, 1 млн евро), Свит Сешлар из турецкого "Эюспора" (Суперлига Turk, 1 матч за национальную команду и 17 матчей и 1 гол за U-21, 2,5 млн евро), Марко Брест из местной "Олимпии" Любляна (Прва Лига. 14 матчей за U-21, 400 тыс евро) и Энрик Острц из голландской Ээрсте дивизии (2 лига) "Хелланд Спортс" (14 матчей за U-21, 300 тыс евро). Также всегда готовы подстраховать Йост Пишек из местного "Целе" (Прва Лига, 12 матчей и 1 гол за U-21, 300 тыс евро) и Мартин Печар из клуба местного чемпионата "Браво" (Прва Лига, 11 матчей за U-21, 500 тыс евро).

В нападении играют Тяш Бегич – принадлежит итальянской "Парме", но играет в аренде за "Фрозиноне" (Серия В, 16 матчей и 3 гола за U-21, 700 тыс евро), Тино Коич из местной "Олимпии" Любляна (Прва Лига, 3 матча за U-21, 600 тыс евро) и Яка Кубер Поточник из немецкого "Кельна" (Бундеслига 1, 2 матча за U-21, 350 тыс евро).

Тренирует команду недавно назначенный местный специалист Андрей Раздрх.

Максимальное достижение на молодежных Евро: групповой этап 2021.

Сборная Чехии выглядит грознее сборной Словении, но до фаворитов группы явно не дотягивает. Правда, это только по именам и трансферной стоимости игроков, а по самой игре – время покажет.

На последнем рубеже основным считается вратарь португальской "Браги" Лукаш Горничек (Примейра, 7 матчей за U-21, 6 млн евро).

Оборонительный рубеж олицетворяют в основном Патрик Выдра из пражской "Спарты" (Chance Liga, 10 матчей за U-21, 2,2 млн евро), Филипп Пресбл из пражской "Славии" (Chance Liga , 9 матчей за U-21, 2 млн евро), Штепан Халоупек – тоже "Славия" Прага (Chance Liga , 8 матчей за U-21, 2 млн евро), Мартин Сухомел из пражской "Спарты" (Chance Liga , 7 матчей за U-21, 1 млн евро), Ондржей Кристфалуши из "Теплице" (Chance Liga , 5 матчей за U-21, 1,5 млн евро). На подстраховке всегда задействованы Карел Спачил из местного "Градец Кралове" (Chance Liga , 4 матча за U-21, 2 млн евро) и Йожеф Качелуг из "Слована" Либерец (Chance Liga, 4 матча за U-21, 350 тыс евро).

Образующие игроки в полузащите Адам Карабец из немецкого "Гамбурга" (Бундеслига 1, 8 матчей и 1 гол за U-21, 5 млн евро), Кшыштоф Данек из пражской "Спарты" - сезон провел за австрийский "ЛАСК" (Бундеслига Австрии, 15 матчей и 2 гола за U-21, 1,2 млн евро) и Даниель Лангхаммер из "Теплице" (Chance Liga , 6 матчей за U-21, 600 тыс евро). Всегда готовы подстраховать Денис Вишински переходящий из местного "Слована" Либерец в местную же "Викторию" Плзень (Chance Liga 4 матча за U-21, 900 тыс евро), Александр Сойка из "Виктории" Плзень (Chance Liga, 2 матча за U-21, 900 тыс евро) и Матей Шин из остравского "Банника" (Chance Liga , 2 матча за U-21, 4 млн евро).

В нападении властвуют Вацлав Сейк – принадлежит пражской "Спрате", выступает в аренде за португальский "Фамиликан" (Примейра, 31 матч и 12 голов за U-21, 800 тыс евро), Дэниэл Фила из итальянской "Венеции" (Серия В, 19 матчей и 8 голов за U-21, 3 млн евро). На подстраховке Филипп Вехета из местной "Карвины" (Chance Liga , 6 матчей за U-21, 900 тыс евро) и Мате Гадаш из "Сигмы" Оломоуц (Chance Liga, 2 матча за U-21, 750 тыс евро).

Тренирует команду знаменитый в прошлом игрок сборных ЧФСР и Чехии Ян Сухопарек.

Максимальное достижение на молодежных Евро: чемпион в 2002 году.

Сборная Англии – фаворит группы № 1.

Место в воротах делят Джеймс Бидл – принадлежит премьер-лиговскому "Брайтону", играет в аренде за "Шеффилд Уэнсдей" (Чемпионшип, 6 матчей за U-21, 5 млн евро) и Томми Симкин – принадлежит "Сток Сити" из Чемпионшипа, играет в лиге ниже за "Уолсолл" (6 матчей за U-21, 4 млн евро).

В защите играют Джарелл Куанса из "Ливерпуля" (Премьер Лига, 8 матчей за U-21, 20 млн евро), Тони Ливраменто из "Ньюкасла" (Премьер Лига, 9 матчей за U-21, 40 млн евро), Чарли Крессуэлл из "Тулузы" (Лига 1, 20 матчей и 2 гола за U-21, 10 млн евро), Брук Нортон-Каффи из итальянской "Дженоа" (Серия А, 4 матча за U-21, 3,5 млн евро), Конрад Эган-Райлли из "Бернли" (Чемпионшип, 2 матча за U-21, 20 млн евро) и Ронни Эдвардс из "Куинз Парк Рейнджерс" (Чемпионшип, 2 матча за U-21, 3,8 млн евро).

Основу полузащиты представляют Джеймс МаКэйти из "Манчестер Сити" (Премьер Лига, 18 матчей и 7 голов за U-21, 20 млн евро), Арчи Грей из "Тоттенхэма" (Премьер Лига, 10 матчей и 1 мяч за U-21, 38 млн евро), Хэйден Хакни из "Миддлсборо" (Чемпионшип, 9 матчей и 1 гол за U-21, 12 млн евро), Тайлер Мортон из "Ливерпуля" (Премьер Лига, 8 матчей и 1 гол за U-21, 7 млн евро) и Алекс Скотт из "Борнмута" (премьер Лига, 6 матчей за U-21, 20 млн евро). На подстраховке Джек Хиншелвуд из "Брайтона" (Премьер Лига, 5 матчей за U-21, 24 млн евро), Эллиот Андерсон из "Ноттингема" (Премьер Лига, 6 матчей и 1 гол за U-21, 32 млн евро) и совсем юный Джоб Биллингем из "Сандерленда" (Чемпионшип, 4 матча за U-21, 22 млн евро).

На острие атаки играют вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт (Премьер Лига, 22 матча и 9 голов за U-21, 30 млн евро), Сэмюэл Айлинг-Джуниор из "Астон Виллы", сезон провел в "Миддлсборо" (Чемпионшип, 13 матчей и 2 гола за U-21, 10 млн евро), Джонатан Роу, принадлежит "Норвичу", сезон отыграл за "Марсель" (Лига 1, 4 матча и 1 гол за U-21, 12 млн евро), Омари Хатчисон из "Ипсвича" (Премьер Лига - вылетел в Чемпионшип, 4 матча и 2 гол за U-21, 22 млн евро) и юный Этан Нванери из "Арсенала" (Премьер Лига, 2 матча и 1 гол за U-21, 55 млн евро).

Тренирует команду местный специалист Ли Карсли, который последний сезон совмещал работу в молодежной сборной с работой в национальной.

Максимальное достижение на молодежных Евро: 3-х кратный чемпион (1982, 1984 и 2023).

Сборная Германии – фаворит группы № 2.

Место в воротах прочно застолбил за собой Ноа Атуболу из "Фрайбурга" (Бундеслига 1, 17 матчей за U-21, 18 млн евро). Его всегда готов подстраховать Тьярк Эрнст из "Герты" (Бундеслига 2, 1 матч за U-21, 2,5 млн евро).

В защите Брайт Аррей-Мби из португальской "Браги" (Примейра, 11 матчей и 1 гол за U-21, 6 млн евро), Натаниель Браун из франкфуртского "Айнтрахта" (Бундеслига 1, 9 матчей и 1 гол за U-21, 22 млн евро), Макс Розенфельдер из "Фрайбурга" (Бундеслига 1, 7 матчей и 1 гол за U-21, 8 млн евро), Ямиль Зиберт из дюссельдорфской "Фортуны" (Бундеслига 2, 5 матчей за U-21, 3 млн евро), Тим Эрманн "Бохум" (вылетел из Бундеслиги 1, 5 матчей за U-21, 5 млн евро), Ннамди Колинз из франкфуртского "Айнтрахта" (Бундеслига 1, 4 матча за U-21, 10 млн евро) и Лукас Ульрих их менхенгладбахской "Боруссии" (Бундеслига 1, 1 матч за U-21, 8 млн евро).

Полузащиту формируют Ансгар Кнауфф из франкфуртского "Айнтрахта" (Бундеслига 1, 24 матча и 3 гола за U-21, 15 млн евро), Эрик Мартель из "Кельна" (Бундеслига 1, 24 матча и 2 гола за U-21, 6 млн евро), Мерлин Рель из "Фрайбурга" (Бундеслига 1, 9 матчей и 2 гола за U-21, 12 млн евро), Ян Тильман из "Кельна" (Бундеслига 1, 18 матчей и 1 гол за U-21, 3 млн евро), Рокко Райтц из менхенгладбахской "Боруссии" (Бундеслига 1, 12 матча и 2 гола за U-21, 15 млн евро), Пауль Небель из "Майнтца" (Бундеслига 1, 8 матчей за U-21, 24 млн евро) и Пауль Ваннер из "Хайденхайма" (Бундеслига 1, 3 матча и 1 гол за U-21, 18 млн евро).

В нападении Нико Вольтемаде из "Штутгарта" (Бундеслига 1, 1 матч за национальную сборную и 13 матчей и 7 голов за U-21, 30 млн евро), Николо Трезольди из "Ганновера" (Бундеслига 2, 11 матчей и 5 голов за U-21, 5 млн евро), Брайан Груда из английского "Брайтона" (Премьер Лига, 12 матчей и 2 гола за U-21, 25 млн евро) и Нельсон Вайпер из "Майнтца" (Бундеслига 1, 5 матчей за U-21, 10 млн евро).

Тренирует команду местный специалист Антонио ди Сальво (бывший игрок сборной)

Максимальное достижение на молодежных Евро: 3-х кратный чемпион (2009, 2017 и 2021).

Группа "С"

Сборная Грузии здесь выглядит слабее других по именам и трансферной стоимости, но способна преподнести любой сюрприз и попить крови фаворитам.

Главный в воротах Лука Харатишвили из батумского "Динамо" (Лига Эровнули, 13 матчей за U-21, 500 тыс евро).

В защите на основных ролях играют Саба Хвадагиани из тбилисского "Динамо", отыграл сезон в аренде в "Маккаби" Нетания (Лига Аль, 28 матчей и 3 гола за U-21, 500 тыс евро), Саба Мамацашвили из шведского "Сириуса" (Аллсвенскан Лига, 15 матчей и 1 гол за U-21, 250 тыс евро), Герогий Майсурадзе из житомирского "Полесья" (Премьер Лига Укр, 9 матчей за U-21, 300 тыс евро), Ираклий Азаров из донецкого "Шахтера" (Премьер Лига Укр, 17 матчей за U-21, 4,5 млн евро), Саба Сазонов из туринского "Торино", сезон отыграл за "Эмполи" (Серия А, 10 матчей и 1 гол за U-21, 2,5 млн евро) и Ладо Одишвили из "Телави" (Лига Эровнули, 5 матчей за U-21, 150 тыс евро).

В полузащите играют Лука Гагнидзе, принадлежит московкому "Динамо", сезон отыграл за самарские "Крылья Советов" (Премьер Лига РФ, 21 матч 1 гол за U-21, 1,5 млн евро), Гизо Мамагеишвили из тбилисской "Иберии 1999" (Лига Эровнули, 12 матчей и 2 гола за U-21, 600 тыс евро), Отар Мамагеишвили из португальского "Фамаликана (Примейра, участник молодежного Евро-2023 21 матч и 3 гола за U-21, 700 тыс евро), Нодар Ломинадзе из тбилисского "Динамо" (Лига Эровнули, 18 матчей и 3 гола за U-21, 500 тыс евро), Леван Осикмашвили из израильского "Хапоэля" Хадера (Лига Аль, 13 матчей за U-21, 125 тыс евро), Габриэль Сигуа из швейцарского "Базеля" (Суперлига Швейц, 10 матчей и 1 мяч за U-21, 2,5 млн евро), Ираклий Егоян из голландского "Витесса" (Эра дивизие, 10 матчей за U-21, 450 тыс евро) и Торнике Морчиладзе из тбилисского "Динамо" (Лига Эровнули, 9 матчей и 1 гол за U-21, 250 тыс евро).

В нападении играют Лаша Одишария из латвийского РФШ (Высшая Лига, 17 матчей и 1 гол за U-21, 325 тыс евро), Георгий Квернадзе из итальянского "Фрозиноне" (Серия В, 21 матч и 2 гола за U-21, 1,5 млн евро), Василиос Гордезиани, принадлежит тбилисскому "Динамо", отыграл сезон за боснийский "Сараево" (Лига 12, 9 матчей и 2 гола за U-21, 200 тыс евро) и Георгий Абуашвили из потийского "Колхети" (Лига Эровнули, 15 матчей и 2 гола за U-21, 450 тыс евро).

Тренирует команду местный специалист Рамаз Сванадзе (бывший игрок молодежной сборной, недолго на временной основе возглавлял национальную сборную)

Максимальное достижение на молодежных Евро: четвертьфинал 2023.

Сборная Польши хотя и уступает фоворитам группы, но является "темной лошадкой" (как и румыны) и может как "слить" игры с более сильными, так и обескуражить всех.

Основным вратарем считается Тобиаш Каспер из варшавской "Легии" (Экстраклясса, 14 матчей за U-21, 2 млн евро). Страхуют его Каспер Треловски из ченстоховского "Ракува" (Экстраклясса, 2 матча за U-21, 4 млн евро) и Славомир Абрамович из белостоцкой "Ягеллонии" (Экстраклясса, 1 матч за U-21, 4 млн евро).

Защиту цементируют Ариэль Мосур из ченстоховского "Ракува" (Экстраклясса, 22 матча и 2 гола за U-21, 1,5 млн евро), Патрик Педа, принадлежит итальянскому "Палермо", а играет за "Юве Стабия" (Серия В, 18 матчей за U-21, 450 тыс евро), Милош Матысек из кипрского "Арис" Лимассол (Лига Кипра, 10 матчей и 1 гол за U-21, 800 тыс евро) и Лукаш Бейгер из словенского "Целе" (Прва Лига, 17 матчей и 2 гола за U-21, 400 тыс евро). На подстраховке Филип Люберецкий из люблинского "Мотора" (Экстраклясса, 2 матча за U-21, 1 млн евро) и Михал Гургуль из познанского "Леха" (Экстраклясса, пока ни одного матча за U-21 - запасаной, 3,5 млн евро).

Полузащиту представляют Якуб Калузински из турецкого "Антальяспора" (Суперлига Тurc, 18 матчей и 4 гола за U-21, 3,5 млн евро), Михал Ракочи из турецкого "Анкарагюджу" (Суперлига Тurc, 19 матчей и 3 мяча за U-21, 800 тыс евро), Кьетан Шмит из люблинского "Заглембе" (Экстраклясса, 18 матча и 3 гола за U-21, 600 тыс евро), Матеуш Леговски из итальянской "Салернитаны" (Серия В, 19 матча за U-21, 3 млн евро), Аркадиуш Пырка из глявицкого "Пяста" (Экстраклясса, 17 матчей и 1 гол за U-21, 2 млн евро), Доминик Марчук из американского "Солт Лейк Сити" (MLS США, 9 матчей и 2 гола за U-21, 2 млн евро), Томаш Пенько из люблинского "Заглембе" (Экстраклясса, 14 матчей и 3 гола за U-21, 2 млн евро), Мариуш Форнальчик из кельцской "Короны" (Экстраклясса, 14 матчей и 3 гола за U-21, 1,5 млн евро) и Каспер Козловский из турецкого "Газиантепа" (Суперлига Тurc, 16 матчей и 3 гола за U-21, 4,2 млн евро).

В нападении в основном играет Филип Шимчак из познаньского "Леха" (Экстраклясса, 25 матчей и 8 гола за U-21, 1 млн евро) подстраховать которого всегда готов Виктор Богач из американского "Нью-Йорк Ред Булла" (MLS США, пока ни одного матча за U-21, 2 млн евро).

Тренирует команду местный специалист Адам Маевски (бывший игрок сборной)

Максимальное достижение на молодежных Евро: 5 четвертьфиналов (1982, 1984, 1986, 1992 и 1994).

Сборная Франции – фаворит № 1 в группе.

Чаще всего на воротах стоит Гийом Рест из "Тулузы" (Лига 1, 11 матчей за U-21, 20 млн евро). Помочь ему готовы Обед Нкамбадио из "Парижа" (Лига 1, 1 матч за U-21, 5 млн евро) и Робин Риссер из "Ред Стара" (Лига 2, за U-21 пока не играл – запасной, 1,5 млн евро).

Защиту представляют Кастелло Люкеба из немецкого "РБ Лейпцин" (Бундеслига 1, 20 матчей за U-21 и 1 матч за национальную сборную, 40 млн евро), Килиан Сильдилья из "Фрайбурга" (Бундеслига 1, 10 матчей за U-21, 10 млн евро), Крислен Матсима, принадлежит "Монако", игграет в аренде за немецкий "Аусбург" (Бундеслига 1, 7 матчей и 1 гол за U-21, 22 млн евро), Исмаэль Дукуре из "Страсбурга" (Лига 1, 7 матчей за U-21, 18 млн евро). На подстраховке Кристиан Мависа из "Монако" (Лига 1, 2 матча за U-21, 15 млн евро) и Натан Зезе из "Нанта" (Лига 1, 2 матча за U-21, 15 млн евро).

В полузащите отрабатывают Йоанн Лепнан, принадлежит "Лиону", отыграл в аренде в "Нанте" (Лига 1, 6 матчей и 1 гол за U-21, 6 млн евро), Квентин Мерлин из "Марселя" (Лига 1, 9 матчей за U-21, 15 млн евро), Люсьен Агуме из испанской "Севильи" (Ла Лига, 7 матчей за U-21, 7 млн евро). Подстраховать всегда готовы Уилсон Одоберт из английского "Тоттенхэма" (Премьер Лига, 1 матч за U-21, 20 млн евро), Лум Чаума из итальянского "Лацио" (Серия А, 5 матчей и 1 гол за U-21, 10 млн евро), Ноа Эджума из"Тулузы" (Лига 1, 7 матчей за U-21, 800 тыс евро), Жан-Матео Баойя их франкфуртского "Айнтрахта" (Бундеслига 1, пока нет матчей за U-21 – запасной, 17 млн евро), Анди Диуф из "Ланса" (Лига 1, 4 атча за U-21, 15 млн евро), Джауи Сиссе из "Ренна" (Лига 1, пока нет матчей за U-21 – запасной, 8 млн евро) и Феликс Лемаршаль из "Страсбурга" (Лига 1, пока нет матчей за U-21 – запасной, 10 млн евро).

В нападении обостряют Матис Тель, принадлежит мюнхенской "Баварии", сезон отыграл за английский "Тоттенхэм" (Премьер Лига, 8 матчей и 3 гола за U-21, 35 млн евро), Маттис Аблин из "Нанта" (Лига 1, 4 матча и 1 гола за U-21, 18 млн евро) и Тьерно Барри из испанского "Вильярреала" (Ла Лига, пока нет матчей за U-21 – запасной, 14 млн евро).

Тренирует команду опытный местный специалист Жерар Батикль.

Максимальное достижение на молодежных Евро: чемпион (1988).

Сборная Португалии – фаворит № 2 группы.

В воротах уверенно играет первым номером Самуэль Соареш из лиссабонской "Бенфики" (Премейра, 13 матчей за U-21, 4 млн евро). На подстраховке Диого Пинту из лиссабонского "Спортинга" (Примейра, 1 матч за U-21, 500 тыс евро).

Линию защиты составляют Родриго Пиньейру из "Фамаликан" (Примейра", 3 матча за U-21, 2,5 млн евро), Рафаэль Родригеш из португальскго "АВС" (Примейра, 12 матчей и 1 гол за U-21, 800 тыс евро), Родригу Гомеш из английского "Вулверхемптона" (Премьер Лига, 11 матчей и 3 гола за U-21, 15 млн евро), Шику Ламба из "Ароки" (Примейра, 1 матч за U-21, 3 млн евро) и Кристиан Маркеш из швейцарского "Ивердона" (Суперлига Швейц, 4 матча за U-21, 2 млн евро).

Линию полузащиты составляют Матеуш Фернандес из английского "Саутгемптона" (Премьер Лига - вылет, 13 матчей и 3 гола за U-21, 15 млн евро), Паулу Бернарду из шотландского "Селтика" (Премьершип, 28 матчей и 10 голов за U-21, 6 млн евро), Педро Сантуш из "Морейренсе" (Примейра, 11 матчей и 3 гола за U-21, 800 тыс евро), Доао Маркеш, принадлежит "Браге", отыграл сезон за "Жиль Висенте" (Примейра, 10 матчей и 1 гол за U-21, 3 млн евро) и Густаву Са из "Фамаликан" (Примейра", 6 матчей за U-21, 16 млн евро).

Линию нападения составляют Томаш Тьягу из немецкого "Вольфсбурга" (Бундеслига 1, 21 матч и 2 гола за U-21, 12 млн евро), Энрике Араужо, принадлежит "Бенфике", отыграл сезон за "Ароку" (Примейра, 29 матчей и 11 голов за U-21, 2 млн евро), Карлуш Боржеш, принадлежит голландскому "Аяксу", отыграл сезон за "Вулверхемптон" (Премьер Лига, 11 матчей и 4 гола за U-21, 8 млн евро), Джовани Кенда из лиссабонского "Спортинга" (Примейра, 3 матча за U-21, 45 млн евро) и Рожер Фернандеш из "Браги" (Примейра, пока нет матчей за U-21 – запасной, 22 млн евро).

Тренирует команду знаменитый в прошлом игрок сборной Руй Жоже.

Максимальное достижение на молодежных Евро: 3 вице-чемпионства (1994, 2015, 2021).

Группа "D"

Сборная Финляндии – начинаем с нее, так как выглядит она несколько остальных слабее по именам и трансферной стоимости игроков, но на поле все может быть иначе…

Место в воротах прочно занимает Лукас Бергстрем из английского "Челси" (Премьер Лига, 16 матчей за U-21, 700 тыс евро). На подмене Эльмо Хенрикссон, принадлежит испанскому "Спортингу Хихон", сезон отыграл в аренде за ХИК (Вейккауслига, 3 матча за U-21, 150 тыс евро).

В защите играют Ронни Янссон из шведского "Кальмара" (Супереттан (2 лига Швеции), 9 матчей за U-21, 175 тыс евро), Томаш Гальвез, принадлежит английскому "Ман Сити", сезон отыграл за голландский "Камбюр" (Ээрсте дивизион (2 лига), 10 матчей и 1 гола за U-21, 400 тыс евро), Калле Валлиус из "Ильвеса" Тампере (Вейккауслига, 18 матчей за U-21, 150 тыс евро), Вилле Коски из хорватской "Истры 1961" (Суперлига Хорватии, 29 матчей и 1 мяч за U-21, 900 тыс евро), Миска Илитольва из хельсинского "ХИК" (Вейккауслига, 15 матчей и 1 гол за U-21, 250 тыс евро), Дарио Нааамо из австрийского "Сенкт – Пельтена (Адмирал Лига 2, Австрия, 7 матчей U-21, 200 тыс евро) и Матти Пелтола из американского "Ди Си Юнайтыд" (MLS США, 17 матчей за U-21, 800 тыс евро).

В полузащите выступают Наатан Скюття из французкого "Дюнкерка" (Лига 2, 26 матчей и 11 голов за U-21, 3 млн евро), Каспер Терхо, принадлежит бельгийскому "Юнион СЖЛ", сезон отыграл в немецком "Падербрне" (Бундеслина 2, 21 матч и 4 гола за U-21, 1.8 млн евро), Юхо Тальвитие, принадлежит бельгийскому "Ломмелю", сезон отыграл за голландский "Хераклес" (Эрэ дивизион, 16 матчей и 3 гола за U-21, 900 тыс евро), Топи Кескинен из шотландского "Абердина" (Премьершип, 12 матчей и 2 гола за U-21, 2 млн евро), Ойва Юккола "Ильвеса" Тампере (Вейккауслига, 6 матчей и 2 гола за U-21, 450 тыс евро), Лука Хюрюляйнен из немецкого "Ульма" (Бундеслига 2, 10 матчей и 1 гол за U-21, 1,8 млн евро), Лео Валта из шведского "Сириуса" (Аллсвенкан, 6 матчей за U-21, 1,8 млн евро), Сантери Вяянянен из норвежского"Русенборга" (Элитсериен, 21 матч и 1 гол за U-21, 1 млн евро) и Адам Мархиев из кипрского "Арис" Лимассол (Лига Кипра, 23 матча за U-21, 1 млн евро).

В нападении Отсо Лийматте из португальского "Фамаликан" (Примейра, 19 матчей и 8 голов за U-21, 800 тыс евро). Чаще всего помогает ему Теему Хютенену из "Ильвеса" Тампере (Вейккауслига, 4 матча за U-21, 200 тыс евро).

Тренирует команду знаменитый в прошлом игрок сборной Мика Лехкосуо.

Максимальное достижение на молодежных Евро: групповой этап (2009).

Сборная Нидерландов – фаворит № 1 в группе.

Первому вратарю (условно) Келвину Раатси из роттердамского "Эксельсиора" (Ээрсте дивизион, 7 матчей за U-21, 500 тыс евро), активно помогают Робин Руфс из "НЕК" Неймеген (Эре дивизион, 5 матчей за U-21, 4 млн евро) и Тристан ван ден Хевен из бельгийского "Брюгге" (Жюпиле Про-Лига, 2 матча за U-21, 200 тыс евро).

В защите играют Дэвин Ренсх из итальянской "Ромы" (Серия А, 18 матчей и з гола за U-21, 12 млн евро), Райан Фламинго из эйндховенского "ПСВ" (Эре дивизион, 12 матчей за U-21, 20 млн евро), Йоррел Гато из амстердамского "Аякса" (Эре дивизион, 6 матчей за U-21, 35 млн евро), Иан Маатсен из английской "Астон Виллы" (Премьер Лига, 19 матчей и 1 гол за U-21, 28 млн евро), Нерайшо Касанвинджо, принадлежит роттердамскому "Фейенорду", сезон отыграл за шотландский "Рейнджерс" (Премьершип, 12 матчей за U-21, 1,8 млн евро), Рав ван ден Берг из английского "Миддлсборо" (Чемпионшип, 5 матчей и 1 гол за U-21, 4,5 млн евро), Ваутер Гус из "АЗ" Алкмаар (Эре дивизион, 5 матчей за U-21, 10 млн евро) и Бьорн Мейер из из бельгийского "Брюгге" (Жюпиле Про-Лига, 8 матчей и 2 гола за U-21, 5 млн евро).

Полузащиту олицетворяют Юри Регер из амстердамского "Аякса" (Эре дивизион, 12 матчей и 2 гола за U-21, 6 млн евро), Кеннет Тейлор из амстердамского "Аякса" (Эре дивизион, 23 матча и 3 гола за U-21, 28 млн евро), Аннас Салах-Аддин из итальянской "Ромы" (Серия А, 12 матчей за U-21, 8 млн евро), Эзехил Банзузи из бельгийского "Левена" (Жюпиле Про-Лига, 6 матчей и 1 гол за U-21, 10 млн евро), Антони Миламбо из роттердамского "Фейенорда" (Эре дивизион, 3 матча за U-21, 18 млн евро) и Лусиано Валенте из "Гронингена" (Эре дивизион, 3 матча и 2 гола за U-21, 7 млн евро).

Нападение представляют Ноа Охио из "Утрехта" (Эре дивизион, 17 матчей и 8 голов за U-21, 2 млн евро), Миллион Манхуф из английского "Сток Сити" (Чемпионшип, 20 матчей и 7 голов за U-21, 3,8 млн евро), Рубен Ван Боммель из "АЗ" Алкмаар (Эре дивизион, 12 матчей и 4 мяча за U-21, 8 млн евро), Майрон ван Бредероде, принадлежит "АЗ" Алкмаар, сезон отыграл в немецкой "Фортуне" из Дюссельдорфа (Бундеслига 2, 14 матчей и 1 гол за U-21, 3 млн евро), Эрнест Поку из "АЗ" Алкмаар (Эре дивизион, 9 матчей а U-21, 4 млн евро) и Том ван Берген из "Гронингена" (Эре дивизион, 5 матчей и 2 гола за U-21, 1,3 млн евро).

Тренирует команду знаменитый в прошлом игрок сборной Михаэль Райцигер.

Максимальное достижение на молодежных Евро: двухкратный чемпион (2006 и 2007).

Сборная Дании является главным конкурентом нашей сборной за второе место в группе, но это по ощущениям. Как там будет в реальности – покажет первая игра, которая может стать определяющей при некоторых обстоятельствах.

Основным на вратарской позиции считается Андреас Юнгдаль, принадлежит итальянскому "Кременезе", сезон отыграл за бельгийский "Вестерло" (Жюпиле Про-Лига, 8 матчей за U-21, 1,1 млн евро). Страхуют Вильям Люкке из "Норшелланда" (Суперлигаэн, 1 матч за U-21, 300 тыс евро) и Тео Сандер, принадлежит "Копенгагену", отыграл сезон за "Видовре" (2 Лига Дании, за U-21 еще не играл – запасной, 1 млн евро).

В защите играют Томас Кристенсен из итальянского "Удинезе" (Серия А, 11 матчей и 1 гол за U-21, 6 млн евро), Лукас Хей из бельгийского "Андерлехта" (Жюпиле Про-Лига, 12 матчей за U-21, 4 млн евро), капитан команды Оливер Провстгаард из итальянского "Лацио" (серия А, 16 матчей и 3 гола за U-21, 3,5 млн евро), Себастьян Отоа из итальянской "Дженоа" (Серия А, 1 матч за U-21, 2 млн евро), Аске Адельгаард из голландского "Гоу Эхед Иглз" (Эре дивизион, 10 матчей и 1 гол за U-21, 850 тыс евро), Виктор Бэк из "Мидтьюланда" Хернинг (Суперлигаэн, 5 матчей за U-21, 750 тыс евро) и Элиус Йелерт из турецкого "Галатасарая" (Суперлига Turk, 9 матчей за U-21, 7.5 млн евро).

В полузащите выступают Антон Гаэй из амстердамского "Аякса" (Эре дивизион, 16 матчей за U-21, 7 млн евро), Оскар Хойлунд из франкфуртовского "Айнтрахта" (Бундеслига 1, за молодежную сборную пока не играл – запас, 7,5 млн евро), Оливер Серенсен из "Мидтьюланда" Хернинг (Суперлигаэн, 11 матчей и 5 голов за U-21, 5,5 млн евро), Точи Чуквуани из автрийского "Штурма" (Бундеслига Австрии, 13 матчей и 2 гола за U-21, 4 млн евро), Оскар Фрауло, принадлежит дортмундской "Боруссии", сезон отыграл за голландский "Утрехт" (Эре дивизион, 19 матчей за U-21, 3,5 млн евро), Томас Йоргенсен из "Виборга" (Суперлигаэн, 1 матч за U-21, 1 млн евро), Ноа Нарти из "Брондбю" (Суперлигаэн, 2 матча за U-21, 900 тыс евро), Клемент Бишофф из "Брондбю" (Суперлигаэн, 2 матча за U-21, 3,5 млн евро) и Исаак Йенсен из "Виборга" (Суперлигаэн, 6 матчей и 1 гол за U-21, 2,2 млн евро).

В нападении играют Конрад Хардер из португальского "Спортинга" Лиссабон (Примейра, 1 матч за U-21, 24 млн евро). Вильям Бовинг из автрийского "Штурма" (Бундеслига Австрии, 13 матчей и 2 гола за U-21, 8 млн евро), Виллиам Осула из английского "Ньюкасла" (Премьер Лига, 9 матчей и 4 гола за U-21, 7 млн евро) и Матиас Квистгорден из "Брондбю" (Суперлигаэн, 1 матч за U-21, 8 млн евро).

Тренирует бывший игрок молодежной и национальной сборных Штеффен Хойер.

Максимальное достижение на молодежных Евро: 2 полуфинала (1992 и 2015).

Сборная Украины – даже с учетом объективно непростых соперников (сильная Голландия, добротная Дания и Финляндия, от которой можно ждать любых сюрпризов), любое место ниже второго в группе будет считаться отрицательным результатом.

Основным вратарем является Богдан Нещерет из киевского "Динамо" (25 матчей за U-21, 3 млн евро). Заменить его всегда смогут Георгий Ермаков из "Александрии", перешел в израильский "Маккаби" Хайфа (3 матча за U-21, 1 млн евро) и Владислав Крапивцов из испанской "Жироны" (ЛаЛига, матчей за U-21 пока не сыграл, 200 тыс евро)

Линию обороны составляют Константин Вивчаренко из киевского "Динамо" (30 матчей и 2 гола за U-21, 1,8 млн евро), Тарас Михавко из киевского "Динамо" (4 матча и 1 гол за U-21, 3 млн евро), Илья Крупский из полтавской "Ворсклы" (9 матчей за U-21, 1,2 млн евро), Артем Смоляков из американского "Лос-Анджелес" (MLS США, 10 матчей за U-21, 1,8 млн евро), Арсений Батагов из турецкого "Трабзонспора" (Суперлига Turk, 36 матчей и 3 гола за U-21, 3,5 млн евро), Владимир Салюк из харьковского "Металлиста 1925" (15 матчей за U-21, 600 тыс евро), Эдуард Козик из ковалевского "Колоса" (5 матчей за U-21, 500 тыс евро) и Виталий Роман из львовского "Руха" (15 матчей и 1 гол за U-21, 800 тыс евро).

В полузащите играют Владимир Бражко из киевского "Динамо" (24 матча и 2 гола за U-21, 12 млн евро),

Валентин Рубчинский из киевского "Динамо" (16 матчей и 1 гол за U-21, 2 млн евро), Назар Волошин из киевского "Динамо" (13 матчей и 4 гола за U-21, 4 млн евро), Максим Брагару из киевского "Динамо" (30 матчей и 2 гола за U-21, 1 млн евро), Илья Квасница из львовских "Карпат" (15 матчей и 4 гола за U-21, 3 млн евро), Олег Очеретько из львовских "Карпат" (26 матчей и 4 гола за U-21, 800 тыс евро), Егор Ярмолюк из английского "Брендтфорда" (премье Лига, 14 матчей и 1 гол за U-21, 15 млн евро), Александр Яцык из луганской "Зари" (9 матчей и 1 гол за U-21, 800 тыс евро), Антон Царенко из гданьской "Лехии" (Экстраклясса, 5 матчей за U-21, 500 тыс евро) и Владислав Велетень из ковалевского "Колоса" (5 матчей и 1гол за U-21, 400 тыс евро).

На острие атаки Владислав Ванат из киевского "Динамо" (13 матчей и 4 гола за U-21, 11 млн евро) и Богдан Вьюнник из гданьской "Лехии" (Экстраклясса, 33 матча и 8 голов за U-21, 1 млн евро).

Тренирует команду испанский специалист Унаи Менгоса.

Максимальное достижение на молодежных Евро: вице-чемпионы (2006).

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, скриншоты - UEFA.com