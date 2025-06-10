Амбициозный подстраховщик Дьокереша. Дания подготовила универсального киллера, который будет сражаться с Украиной на молодежном Евро

Сборная Украины стартует на молодежном чемпионате Европы матчем против Дании. Соперник сложный, достойный уважения, в праве похвастаться несколькими примечательными фамилиями.

Если и выделять звездочку, способную создать наибольшие проблемы Унаи Мельгосе, то следует отдать должное Конраду Хардеру — в свои двадцать форвард наделен бешеными перспективами и уже добился немалых успехов. Возможно, вы не слышали об этом юноше, или видели мельком, поэтому мы восполним пробел — в четверг он выйдет против Украины.

Прошел топовую школу, резко выстрелил, не был в приоритете “Спортинга”

В четырнадцать Хардер понял — пора уходить из “Копенгагена”. “Норшелланн” предлагал лучшие условия развития, с чем не поспорить — тамошняя система знает, как воспитывать молодежь и собрала солидное портфолио. Прости Господи, Эмре Мор, Мадс Педерсен, Адамо Нагало, Андреас Сков Ольсен, Андреас Шельдеруп, Симон Адингра, Миккель Дамсгор сделали рекламу, поэтому Конрад охотно присоединился к проекту.

“Я не развивался так, как хотел, искал новый вызов и “Норшелланн” был подходящим вариантом. Не знаю, какой там секрет, но вокруг тебя постоянно так много тренеров, которые учитывают детали на каждой тренировке. Это точно помогает. Легко попасть в основной состав, поскольку ты все время изучаешь один и тот же стиль игры”. Весомый аргумент.

Персонал “диких тигров” засвидетельствовал потенциал новичка, но не ожидал так быстро собрать сливки. В августе 2023-го Конрад дебютировал во взрослом футболе, сразу отдал передачу против “Раннерса”, понемногу подпускался и с кампанией 2024-го фактически превратился в исполнителя, приближенного к стартовой одиннадцатке.

Ряд ассистов (в том числе против “Копенгагена”) только подтвердили правильность выданного четырехлетнего контракта, а тут уже и на горизонте нарисовался “Брайтон”. Переговоры затянулись, однако в Дании не стали спорить, когда почувствовали — будет джекпот и выпускника академии не удержать.

Англичане медлили и это заставило включиться “Спортинг”. Рубен Аморим попрощался с ветераном Паулиньо, не убедил Фотиса Иоаннидиса из “Панатинаикоса”, поэтому вмешался в спор за Хардера — 19 миллионов, плюс различные бонусы повысили ценник до 22 миллионов евровалюты. Выгодно.

Трансфер автоматически внес форварда в тройку самых дорогих продаж “Норшелланна” — впереди только Ибрагим Осман (“Брайтон” выложил 19,5 млн) и Эрнест Нуама (бельгийский РДВМ 47 заплатил 25 млн).

Является “преемником” Гойлунда, фанатеет от Холанда, но на бумаге более универсален

Несмотря на коренастость (рост — 186 сантиметров), Хардер знаком со словом “изящество”. Майкл Эссьен, еще с 2020-го исполняющий роль помощника в “Норшелланне”, хвалил скиллы бывшего подопечного, отметил его высокую пасовую культуру и борьбу на втором этаже.

С другой стороны, датчанину присуща нетерпеливость — он не отводит лишние секунды, чтобы обработать мяч, а любит прямо влепить с лета. Да, не всегда получается, но здесь все же присутствует элемент неожиданности — вот эта нешаблонность при верном раскладе несет заметную угрозу.

Фактурность, любовь к рывкам и оттеснению корпусом проводят параллель с Эрлингом Холандом. Что интересно, пресса прозвала Конрада последователем Расмуса Гойлунда, и сам Гардер не скрывает симпатий, адресованных именно представителю “Манчестер Сити”. А сходств хватает — оба высокие, хорошо сбитые, белокурые и левоногие.

“Моим кумиром был Криштиану Роналду... но потом появился Эрлинг Холанд. Он действительно хороший игрок, я слежу за его игрой, пробую научиться чему-то новому и двигаюсь в этом направлении. Еще люди сравнивают меня с Хойлундом, который также забивает голы, но по правде я не хочу быть кем-то из них. Я просто хочу быть собой. Вот так я мыслю”, — подытожил страйкер.

Акцентирован на ворота, живет ради мячей, даже психует, когда не удается поймать вратаря на ошибке (вот эта горячая кровь), однако может быть хладнокровным и полностью управляемым, зависимым от планов того или иного тренера. Для него не составляет никакого труда отработать по всему периметру линии атаки — будь то вингером на обоих флангах, или оттянутым нападающим, вернуться назад и помочь партнеру.

Прослеживается здоровый эгоизм, но с осознанием игры на коллектив, это стопроцентно не столб, исключительно приклеенный к штрафной зоне, а боец, который ищет моменты, их генерирует, способствует их появлению. Ассисты, передасисты, взаимодействие с одноклубниками это подтверждают.

Уже готов заменить Виктора Дьокереша

54 гола и 13 ассистов, оформленные в 52 матчах, претензии на Золотую бутсу (Килиан Мбаппе вырвал награду только благодаря коэффициентным особенностям) — Виктор Дьокереш выдал фантастический сезон и в очередной раз находится на карандаше многих топовых клубов.

Есть понимание того, что текущее лето может стать переломным в жизни шведа и надо признать, что “Спортинг” демонстрирует сдержанный оптимизм — именно Хардер призван заменить забивного коллегу.

Прослеживается стойкое ощущение, что парень не боится ответственности, прямо таки ее хочет, послушно сидит на скамейке запасных, но, по нашему предположению, с обещанием, что вскоре Дьокереш уйдет.

“Я с нетерпением жду регулярной игровой практики и чувствую себя готовым. Я не думаю о том, что мне придется заменить Виктора, но осознаю, что надо компенсировать огромное количество голов. Я хочу играть, Виктор — крутой парень и мне с ним очень хорошо. Но теперь ему также нужно попробовать что-то новое. Он доказал все, что мог в португальской лиге, доказал, что нужно быть на гораздо более высоком уровне. Для этого пришло время”, — заявил Конрад.

Перед нами комментарий, сквозь который завуалированно сочится мысль — “Виктор, собирай вещи, а я рвусь в бой”. И здесь ничего такого — футбол является конкурентным видом спорта, каждый надеется найти свое место под солнцем. И Хардер выглядит достойным претендентом, чтобы подхватить эстафету.

Юноша получил ограниченное время, однако использовал его максимально эффективно. 1 543 минуты, выделенные тренерским штабом, принесли 11 мячей и 7 результативных передач — особенно удачно скандинав зарекомендовал себя в национальном кубке. Дубль, отгруженный “Портимоненсе” (2:1), 1+1 с “Амаранте” (6:0), важный выстрел в борьбе с “Санта-Кларой” (2:1), переломные действия против «Бенфики» (3:1) в финале (кроме гола еще и пасом нашел Франсишку Тринкау) — это действительно крутой показатель.

Словом, в Лиссабоне Хардер произвел приятное впечатление — да, вынужден мириться с наличием объективно более сильного соперника по позиции, но постоянно хватается за возможность и, что главное, не отчаивается, когда сценарий поединка развивается не по плану.

Примечательно, что в вышеупомянутой встрече с “Амаранте” Конрад упустил шикарный шанс, чтобы сделать на табло 3:0, однако нисколько не стушевался и буквально в следующем эпизоде прорвался в штрафную и добился своего. Очевидно, что датчанину еще есть чему поучиться, но у него не отнять воодушевления — нередко соответствующий фактор и решает судьбу на поле.

Не забывайте, что все это происходит в сжатых рамках: яркой иллюстрацией послужил выход на 72 минуте против “Санта-Клары” — через считанные мгновения нападающий отпраздновал взятие ворот. Неудивительно, что португальские журналисты в предвкушении чего-то хорошего, когда моделируют “Спортинг” с Хардером в основе.

Без всяких сомнений — наш герой настроен дополнительно разрекламироваться за счет Евро-2025 и выложится на триста процентов, чтобы улучшить положение на балансе действующего чемпиона Примейра-лиги. Даже если Дьокереш вскоре переберется в другой клуб, хороший перформанс в Словакии все равно закрепит имидж Конрада — поэтому нам не стоит надеяться, что он пожалеет Руслана Нещерета, Георгия Ермакова или Владислава Крапивцова.

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