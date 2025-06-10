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Амбициозный подстраховщик Дьокереша. Дания подготовила универсального киллера, который будет сражаться с Украиной на молодежном Евро

Евро U-21

Знакомимся с фронтменом датской молодежки — парень будет противостоять нам в решении задач на Евро-2025

Амбициозный подстраховщик Дьокереша. Дания подготовила универсального киллера, который будет сражаться с Украиной на молодежном Евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Павел Кушнерук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины стартует на молодежном чемпионате Европы матчем против Дании. Соперник сложный, достойный уважения, в праве похвастаться несколькими примечательными фамилиями.

Если и выделять звездочку, способную создать наибольшие проблемы Унаи Мельгосе, то следует отдать должное Конраду Хардеру — в свои двадцать форвард наделен бешеными перспективами и уже добился немалых успехов. Возможно, вы не слышали об этом юноше, или видели мельком, поэтому мы восполним пробел — в четверг он выйдет против Украины.

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Прошел топовую школу, резко выстрелил, не был в приоритете “Спортинга”

В четырнадцать Хардер понял — пора уходить из “Копенгагена”. “Норшелланн” предлагал лучшие условия развития, с чем не поспорить — тамошняя система знает, как воспитывать молодежь и собрала солидное портфолио. Прости Господи, Эмре Мор, Мадс Педерсен, Адамо Нагало, Андреас Сков Ольсен, Андреас Шельдеруп, Симон Адингра, Миккель Дамсгор сделали рекламу, поэтому Конрад охотно присоединился к проекту.

Амбициозный подстраховщик Дьокереша. Дания подготовила универсального киллера, который будет сражаться с Украиной на молодежном Евро - изображение 1

“Я не развивался так, как хотел, искал новый вызов и “Норшелланн” был подходящим вариантом. Не знаю, какой там секрет, но вокруг тебя постоянно так много тренеров, которые учитывают детали на каждой тренировке. Это точно помогает. Легко попасть в основной состав, поскольку ты все время изучаешь один и тот же стиль игры”. Весомый аргумент.

Персонал “диких тигров” засвидетельствовал потенциал новичка, но не ожидал так быстро собрать сливки. В августе 2023-го Конрад дебютировал во взрослом футболе, сразу отдал передачу против “Раннерса”, понемногу подпускался и с кампанией 2024-го фактически превратился в исполнителя, приближенного к стартовой одиннадцатке.

Ряд ассистов (в том числе против “Копенгагена”) только подтвердили правильность выданного четырехлетнего контракта, а тут уже и на горизонте нарисовался “Брайтон”. Переговоры затянулись, однако в Дании не стали спорить, когда почувствовали — будет джекпот и выпускника академии не удержать.

Англичане медлили и это заставило включиться “Спортинг”. Рубен Аморим попрощался с ветераном Паулиньо, не убедил Фотиса Иоаннидиса из “Панатинаикоса”, поэтому вмешался в спор за Хардера — 19 миллионов, плюс различные бонусы повысили ценник до 22 миллионов евровалюты. Выгодно.

Трансфер автоматически внес форварда в тройку самых дорогих продаж “Норшелланна” — впереди только Ибрагим Осман (“Брайтон” выложил 19,5 млн) и Эрнест Нуама (бельгийский РДВМ 47 заплатил 25 млн).

Амбициозный подстраховщик Дьокереша. Дания подготовила универсального киллера, который будет сражаться с Украиной на молодежном Евро - изображение 2

Является “преемником” Гойлунда, фанатеет от Холанда, но на бумаге более универсален

Несмотря на коренастость (рост — 186 сантиметров), Хардер знаком со словом “изящество”. Майкл Эссьен, еще с 2020-го исполняющий роль помощника в “Норшелланне”, хвалил скиллы бывшего подопечного, отметил его высокую пасовую культуру и борьбу на втором этаже.

С другой стороны, датчанину присуща нетерпеливость — он не отводит лишние секунды, чтобы обработать мяч, а любит прямо влепить с лета. Да, не всегда получается, но здесь все же присутствует элемент неожиданности — вот эта нешаблонность при верном раскладе несет заметную угрозу.

Фактурность, любовь к рывкам и оттеснению корпусом проводят параллель с Эрлингом Холандом. Что интересно, пресса прозвала Конрада последователем Расмуса Гойлунда, и сам Гардер не скрывает симпатий, адресованных именно представителю “Манчестер Сити”. А сходств хватает — оба высокие, хорошо сбитые, белокурые и левоногие.

“Моим кумиром был Криштиану Роналду... но потом появился Эрлинг Холанд. Он действительно хороший игрок, я слежу за его игрой, пробую научиться чему-то новому и двигаюсь в этом направлении.

Еще люди сравнивают меня с Хойлундом, который также забивает голы, но по правде я не хочу быть кем-то из них. Я просто хочу быть собой. Вот так я мыслю”, — подытожил страйкер.

Акцентирован на ворота, живет ради мячей, даже психует, когда не удается поймать вратаря на ошибке (вот эта горячая кровь), однако может быть хладнокровным и полностью управляемым, зависимым от планов того или иного тренера. Для него не составляет никакого труда отработать по всему периметру линии атаки — будь то вингером на обоих флангах, или оттянутым нападающим, вернуться назад и помочь партнеру.

Амбициозный подстраховщик Дьокереша. Дания подготовила универсального киллера, который будет сражаться с Украиной на молодежном Евро - изображение 3

Прослеживается здоровый эгоизм, но с осознанием игры на коллектив, это стопроцентно не столб, исключительно приклеенный к штрафной зоне, а боец, который ищет моменты, их генерирует, способствует их появлению. Ассисты, передасисты, взаимодействие с одноклубниками это подтверждают.

Уже готов заменить Виктора Дьокереша

54 гола и 13 ассистов, оформленные в 52 матчах, претензии на Золотую бутсу (Килиан Мбаппе вырвал награду только благодаря коэффициентным особенностям) — Виктор Дьокереш выдал фантастический сезон и в очередной раз находится на карандаше многих топовых клубов.

Есть понимание того, что текущее лето может стать переломным в жизни шведа и надо признать, что “Спортинг” демонстрирует сдержанный оптимизм — именно Хардер призван заменить забивного коллегу.

Прослеживается стойкое ощущение, что парень не боится ответственности, прямо таки ее хочет, послушно сидит на скамейке запасных, но, по нашему предположению, с обещанием, что вскоре Дьокереш уйдет.

Амбициозный подстраховщик Дьокереша. Дания подготовила универсального киллера, который будет сражаться с Украиной на молодежном Евро - изображение 4

“Я с нетерпением жду регулярной игровой практики и чувствую себя готовым. Я не думаю о том, что мне придется заменить Виктора, но осознаю, что надо компенсировать огромное количество голов.

Я хочу играть, Виктор — крутой парень и мне с ним очень хорошо. Но теперь ему также нужно попробовать что-то новое. Он доказал все, что мог в португальской лиге, доказал, что нужно быть на гораздо более высоком уровне. Для этого пришло время”, — заявил Конрад.

Перед нами комментарий, сквозь который завуалированно сочится мысль — “Виктор, собирай вещи, а я рвусь в бой”. И здесь ничего такого — футбол является конкурентным видом спорта, каждый надеется найти свое место под солнцем. И Хардер выглядит достойным претендентом, чтобы подхватить эстафету.

Юноша получил ограниченное время, однако использовал его максимально эффективно. 1 543 минуты, выделенные тренерским штабом, принесли 11 мячей и 7 результативных передач — особенно удачно скандинав зарекомендовал себя в национальном кубке. Дубль, отгруженный “Портимоненсе” (2:1), 1+1 с “Амаранте” (6:0), важный выстрел в борьбе с “Санта-Кларой” (2:1), переломные действия против «Бенфики» (3:1) в финале (кроме гола еще и пасом нашел Франсишку Тринкау) — это действительно крутой показатель.

Словом, в Лиссабоне Хардер произвел приятное впечатление — да, вынужден мириться с наличием объективно более сильного соперника по позиции, но постоянно хватается за возможность и, что главное, не отчаивается, когда сценарий поединка развивается не по плану.

Амбициозный подстраховщик Дьокереша. Дания подготовила универсального киллера, который будет сражаться с Украиной на молодежном Евро - изображение 5

Примечательно, что в вышеупомянутой встрече с “Амаранте” Конрад упустил шикарный шанс, чтобы сделать на табло 3:0, однако нисколько не стушевался и буквально в следующем эпизоде прорвался в штрафную и добился своего. Очевидно, что датчанину еще есть чему поучиться, но у него не отнять воодушевления — нередко соответствующий фактор и решает судьбу на поле.

Не забывайте, что все это происходит в сжатых рамках: яркой иллюстрацией послужил выход на 72 минуте против “Санта-Клары” — через считанные мгновения нападающий отпраздновал взятие ворот. Неудивительно, что португальские журналисты в предвкушении чего-то хорошего, когда моделируют “Спортинг” с Хардером в основе.

Без всяких сомнений — наш герой настроен дополнительно разрекламироваться за счет Евро-2025 и выложится на триста процентов, чтобы улучшить положение на балансе действующего чемпиона Примейра-лиги. Даже если Дьокереш вскоре переберется в другой клуб, хороший перформанс в Словакии все равно закрепит имидж Конрада — поэтому нам не стоит надеяться, что он пожалеет Руслана Нещерета, Георгия Ермакова или Владислава Крапивцова.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.