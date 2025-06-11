Евро U-21. Португалия - Франция 0:0. Феерия атак без желаемого результата

11 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы U-21, где между собой сыграли сборные Португалии и Франции.

С первых минут обе команды демонстрировали желание атаковать. Португалия создавала опасные моменты, в частности благодаря ударам Жеовани Кенды и Роджера Фернандеша, который даже имел шанс забить, но мяч пролетел над перекладиной. Франция тоже не отсиживалась в обороне, пытаясь прорваться к воротам соперника, хотя большинство их ударов были заблокированы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Второй тайм продолжился в похожем русле, команды искали свой шанс у ворот оппонента. Голкипер сборной Португалии спасал свою команду, совершив великолепные сейвы после ударов Матиса Теля, не позволив французам выйти вперед.

Несмотря на многочисленные попытки с обеих сторон, счет в матче так и не был открыт - 0:0.

Евро U-21. Первый тур.

Португалия - Франция - 0:0