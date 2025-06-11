Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евро U-21. Португалия - Франция 0:0. Феерия атак без желаемого результата
Обе команды активно атаковали на протяжении всего матча
Getty Images/Global Images Ukraine
11 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы U-21, где между собой сыграли сборные Португалии и Франции.
С первых минут обе команды демонстрировали желание атаковать. Португалия создавала опасные моменты, в частности благодаря ударам Жеовани Кенды и Роджера Фернандеша, который даже имел шанс забить, но мяч пролетел над перекладиной. Франция тоже не отсиживалась в обороне, пытаясь прорваться к воротам соперника, хотя большинство их ударов были заблокированы.
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Второй тайм продолжился в похожем русле, команды искали свой шанс у ворот оппонента. Голкипер сборной Португалии спасал свою команду, совершив великолепные сейвы после ударов Матиса Теля, не позволив французам выйти вперед.
Несмотря на многочисленные попытки с обеих сторон, счет в матче так и не был открыт - 0:0.
Евро U-21. Первый тур.
Португалия - Франция - 0:0
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