Молодежное Евро-2025. Грузия с Азаровым вырвала победу у Польши

11 июня в Словакии стартовал молодежный Евро-2025, и в одном из матчей группы С Грузия играла с Польшей.

Грузины вместе с Азаровым из "Шахтера" провели хороший первый тайм, но на гол не наиграли.

После перерыва при условно равной игре Грузия после углового открыла счет, но поляки смогли отыграться с пенальти.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Развязка наступила уже в компенсированное время – Гордезиани на 90+4 затолкал мяч в сетку. Судья смотрел фол в атаке, но гол засчитал! 2:1, Грузия вырвала победу!

Польша – Грузия 1:2

Голы: Калузиньски 73 - Ломинадзе (55), Гордезиани (90+4, пен.)