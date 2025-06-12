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Молодежное Евро-2025. Грузия с Азаровым вырвала победу у Польши
Хорошая игра
uefa.com
11 июня в Словакии стартовал молодежный Евро-2025, и в одном из матчей группы С Грузия играла с Польшей.
Грузины вместе с Азаровым из "Шахтера" провели хороший первый тайм, но на гол не наиграли.
После перерыва при условно равной игре Грузия после углового открыла счет, но поляки смогли отыграться с пенальти.
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Развязка наступила уже в компенсированное время – Гордезиани на 90+4 затолкал мяч в сетку. Судья смотрел фол в атаке, но гол засчитал! 2:1, Грузия вырвала победу!
Польша – Грузия 1:2
Голы: Калузиньски 73 - Ломинадзе (55), Гордезиани (90+4, пен.)
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