Евро U-21. Италия – Румыния 1:0. Матч на минималках

В группе А состоялся матч между Италией и Румынией.

Номинальные хозяева открыли счёт в середине первого тайма. Отметился полузащитник "Ромы" Бальданзи. Но итальянцы могли потерять преимущество.

Румыния в конце тайма получила право на пенальти и могла сравнивать счёт. Но Мунтяну его не реализовал.

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Во втором тайме итальянцы могли увеличить отрыв и Румыния получить заветный бал, но команды моментами не воспользовались.

Италия забрала 3 балла и делит лидерство с Испанией.

Евро U-21, Первый тур, Трнава

Италия U-21 – Румыния U-21 1:0

Гол: Бальданзи, 26