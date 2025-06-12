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Евро U-21. Польша – Грузия 1:2. Ассист игрока УПЛ помогает одержать победу. Обзор матча
Крестоносцы удачно стартовали в соревнованиях
Фото: ФК Полісся
В первом тайме команды не могли хотя бы попасть в створ. После перерыва подопечные Рамаза Сванадзе открыли счет, но затем пропустили с пенальти. Уже в компенсированное время команда из Закавказья вырвала победу, а защитник "Полесья" Гиорги Майсурадзе отдал ассист. Другой представитель УПЛ Иракли Азаров тоже провел весь поединок и на 6-й минуте получил предупреждение.
Во втором туре "орлы" будут играть с Португалией, а "крестоносцы" – с Францией.
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Евро U-21. Групповой этап. 1-й тур
Жилина. Под Дубнем
Голы: Калузинский, 73 (п) – Ломинадзе, 55, Гордезиани, 90+4
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