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Гол одноклубника Довбика. Италия U-21 – Румыния U-21 1:0. Видеообзор матча
Отыграться румыны не сумели
Getty Images/Global Images Ukraine
Италия с трудом обыграла Румынию в рамках первого тура Евро U-21 в группе A.
Победу "скуадра адзурре" принес полузащитник "Ромы" Томмазо Бальданци.
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Евро U-21. Первый тур. Трнава
Италия U-21 – Румыния U-21 1:0
Гол: Бальданци, 26
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