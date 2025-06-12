Центральная игра тура. Португалия U-21 – Франция U-21 0:0. Видеообзор матча

Португалия расписала сухую ничью с Францией в первом туре Евро U-21 группы C.

В течение поединка команды создали немало моментов, но отличиться ни одной из них не удалось.

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Евро U-21. Первый тур.

Португалия U-21 – Франция U-21 0:0