Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центральная игра тура. Португалия U-21 – Франция U-21 0:0. Видеообзор матча
Реализацию надо поправлять
Getty Images/Global Images Ukraine
Португалия расписала сухую ничью с Францией в первом туре Евро U-21 группы C.
В течение поединка команды создали немало моментов, но отличиться ни одной из них не удалось.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Евро U-21. Первый тур.
Португалия U-21 – Франция U-21 0:0
Популярное сейчас
- Претенденты есть. Кривбасс выставил ценник на лучшего бомбардира
- Проблемная позиция. Карпаты близки к подписанию голкипера из УПЛ
- Металлист 1925 предлагает 1.5 млн евро за дебютанта сборной Украины
- Амбициозный подстраховщик Дьокереша. Дания подготовила универсального киллера, который будет сражаться с Украиной на молодежном Евро
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле