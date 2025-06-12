Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Из группы должна выходить однозначно". Эксперт сделал прогноз на выступление Украины U-21 на Евро
Потенциал большой
Тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук дал комментарий перед началом Евро-2025 (U-21) для молодежной сборной Украины.
- Чего стоит ожидать от сборной Украины (U-21) на Евро-2025? Многие, по аналогии с нашей национальной командой перед ЧЕ-2024, считают, что команда у Унаи Мельгосы подобралась очень мощная и что она даже сильнее той, что имел Руслан Ротань. Едва ли не лучшая вообще со времен независимости нашего государства.
- Трудно сравнить и сказать однозначно, какая сборная сильнее: та, что была у Ротаня, или та, которую сейчас имеет Мельгосы. Вопрос непростой.
Однако нынешняя "молодежка" точно куда лучше той, что была у Александра Петракова и выигрывала чемпионат мира в 2019 году. Хотя, может, это и не корректное сравнение, потому что это была сборная U-19. Мы все радовались успеху команды Петракова, но там все было очень скромно в тактическом плане. Вот поэтому из той команды сейчас и мало игроков действительно достигли высокого уровня. Где исчез Цитаишвили? Что показывает Супряга и когда он вообще в последний раз забивал?
От молодежной сборной Украины образца 2025 года ожиданий много. Думаю, им по силам тоже попасть в четверку лучших, то есть пробиться в полуфинал. Повторить успех команды Руслана Ротаня, команде Унаи Мельгосы вполне по силам. А возможно, и превзойти. Из группы Украина должна выходить однозначно.
Сегодня, 12 июня,
Популярное сейчас
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Турки выставили Шахтеру ценник на голкипера сборной
- Проблемная позиция. Карпаты близки к подписанию голкипера из УПЛ
- Лидер сборной Украины U21 присоединился к команде перед вылетом на Евро-2025
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
Комментарии 1