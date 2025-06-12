"Из группы должна выходить однозначно". Эксперт сделал прогноз на выступление Украины U-21 на Евро

Тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук дал комментарий перед началом Евро-2025 (U-21) для молодежной сборной Украины.

- Чего стоит ожидать от сборной Украины (U-21) на Евро-2025? Многие, по аналогии с нашей национальной командой перед ЧЕ-2024, считают, что команда у Унаи Мельгосы подобралась очень мощная и что она даже сильнее той, что имел Руслан Ротань. Едва ли не лучшая вообще со времен независимости нашего государства.

- Трудно сравнить и сказать однозначно, какая сборная сильнее: та, что была у Ротаня, или та, которую сейчас имеет Мельгосы. Вопрос непростой.

Однако нынешняя "молодежка" точно куда лучше той, что была у Александра Петракова и выигрывала чемпионат мира в 2019 году. Хотя, может, это и не корректное сравнение, потому что это была сборная U-19. Мы все радовались успеху команды Петракова, но там все было очень скромно в тактическом плане. Вот поэтому из той команды сейчас и мало игроков действительно достигли высокого уровня. Где исчез Цитаишвили? Что показывает Супряга и когда он вообще в последний раз забивал?

От молодежной сборной Украины образца 2025 года ожиданий много. Думаю, им по силам тоже попасть в четверку лучших, то есть пробиться в полуфинал. Повторить успех команды Руслана Ротаня, команде Унаи Мельгосы вполне по силам. А возможно, и превзойти. Из группы Украина должна выходить однозначно.