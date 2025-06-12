Футболисты сборной Украины U-21 узнали свои оценки за игру в матче Евро-2025 против Дании

Сегодня, 12 июня, молодежная сборная Украины U-21 сыграла против Дании в рамках группового этапа Евро-2025 (2:3).

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Олег Очеретько. Он получил 8.5.

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Наш соотечественник отдал 2 ассиста, 88% точных передач и 7 ключевых пасов, имел успех в 3 удачных обводках из 6 и сделал 79 касаний мяча.

А что касается Дании, то лучшим игроком в команде оказался Уильям Осула, который забил один гол и отдал одну результативную передачу. Футболист получил 7.9.