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Футболисты сборной Украины U-21 узнали свои оценки за игру в матче Евро-2025 против Дании
Кто получил самый высокий балл?
Фото: прес-служба УАФ
Сегодня, 12 июня, молодежная сборная Украины U-21 сыграла против Дании в рамках группового этапа Евро-2025 (2:3).
Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Олег Очеретько. Он получил 8.5.
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Наш соотечественник отдал 2 ассиста, 88% точных передач и 7 ключевых пасов, имел успех в 3 удачных обводках из 6 и сделал 79 касаний мяча.
А что касается Дании, то лучшим игроком в команде оказался Уильям Осула, который забил один гол и отдал одну результативную передачу. Футболист получил 7.9.
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