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Почти сенсация в нашей группе. Молодежное Евро-2025. Финляндия - Нидерланды 2:2
Интрига в группе закручивается
Getty Images/Global Images Ukraine
В группе С молодежного Евро-2025, в которой выступает и сборная Украины, состоялся второй матч 1-го тура, в котором Финляндия играла с Нидерландами.
И поединок, можно смело говорить, завершился сенсацией.
Финны ошарашили соперника в первом тайме, забив к перерыву два сухих гола за три минуты.
Во втором тайме "оранье" пришли в себя и повели планомерную осаду чужих ворот, но на высоте был кипер финнов Бергстрем, который потянул несколько хороших ударов.
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Один гол Нидерланды в начале тайма все-таки забили, и почти весь остаток матча провисели на воротах соперника. В итоге, игру для "оранжевых" спас Поку, который сравнял счет уже в компенсированное время. 2:2. Хорошо это или плохо для нас – пока непонятно.
Во втором туре Финляндия сыграет с Украиной, а Дания – с Нидерландами.
Финляндия – Нидерланды 2:2
Голы: Терхо (25), Кескинен (28) – Валенте (59), Поку (90+4)
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