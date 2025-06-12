Евро U-21. Сборная Англии бьет Чехию, Германия уверенно одерживает победу над Словенией

В четверг, 12 июня, на молодежном чемпионате Европы (U-21) сыграно два матча в группе В:

Чехия - Англия 1:3

Голы: Фила 51' - Эллиотт 39', Роу 48', Крессвелл 76'

В матче между сборными победу одержали англичане со счетом 1:3. Англия вышла вперед в конце первого тайма благодаря голу Эллиотта. После перерыва Роу удвоил преимущество англичан на 48-й минуте.

Сборная Чехии сумела сократить отставание благодаря голу Филы, подарив надежду своим болельщикам. Однако на 76-й минуте Крессвелл снова увеличил разрыв в счете, установив окончательный результат матча 3:1 в пользу Англии.

Германия - Словения 3:0.

Голы: Волтемаде 19', 42', 82' (П)

Сборная Германии уверенно разгромила Словению со счетом 3:0. Настоящим героем поединка стал Волтемаде, который оформил хет-трик. Он открыл счет на 19-й минуте, удвоил преимущество на 42-й, а на 82-й минуте реализовал пенальти, поставив точку в матче.

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По итогам игрового дня, ситуация в группе В такова: Германия лидирует в группе благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, а Англия занимает второе место. На третьем - Чехия, на четвертом - Словения.