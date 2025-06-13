Евро U-21. Финляндия – Нидерланды 2:2. К счастью, оранжевые отыгрались. Обзор матча

"Маленькие филины" шокировали оппонента, отличившись в течение трех минут в первом тайме. "Оранжевым" понадобилась большая часть игры, чтобы избежать поражения. Команду спас полузащитник "Гронингена" Лусиано Валенте – он вышел на поле после перерыва и оформил гол+пас.

15 июня Суоми проведет встречу с Украиной, а голландцы – с Данией.

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Евро U-21. Групповой этап. 1-й тур

Кошице. Кошицкая футбольная арена

Финляндия – Нидерланды 2:2

Голы: Терхо, 25, Кескинен, 28 – Валенте, 59, Поку, 90+3