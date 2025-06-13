Евро U-21 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина уже начинала выступление на Евро U-21 с поражения. И это был худший чемпионат для сине-желтых
Неприятные параллели
Фото: прес-служба УАФ
Подопечные Унаи Мельгосы стартовали на молодежном первенстве с поражения. На ЧЕ-2011 у коллектива украинцев было аналогичное начало.
Тогда команда под руководством Павла Яковенко в первом туре проиграла Чехии (1:2). Во втором матче "сине-желтые" поделили очки с Англией (0:0), а в третьем поединке групповой стадии без шансов уступили испанцам (0:3).
Тогда в составе Украины играли Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Ярослав Ракицкий, Тарас Степаненко, Валерий Федорчук, Артем Кравец, Роман Зозуля, Сергей Кривцов, Денис Бойко, Николай Морозюк, Богдан Бутко и другие.
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