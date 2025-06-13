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Форвард сборной Дании U-21: Нужно играть до финального свистка
Датчане вырвали победу над Украиной U-21
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий молодежной сборной Дании Уильям Осула прокомментировал победу над Украиной (3:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2025 U-21. В этом поединке он оформил гол+пас.
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"Очень важно, что мы одержали победу. Мы старались хорошо играть, удерживать мяч. Очень хорошо, что в конце концов мы завоевали три очка.
Всегда нужно верить. Нужно играть до финального свистка, игра никогда не кончается. Мы идем до конца – даже если проигрываем, мы должны продолжать упорно работать, чтобы попытаться победить.
Тренеры сказали поменять игру. Мы пытались повлиять на ход игры и сделать что-то, что поможет нам победить. К счастью, так и вышло.
Выиграть турнир – это было бы здорово, конечно. Это было бы здорово для страны, но мы будем идти игрой за игрой. Нам нужно пройти групповой этап, и это то, что сейчас важно. Следующая игра против Нидерландов, поэтому мы сосредоточимся на этом", – сказал Осула.
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