Форвард сборной Дании U-21: Нужно играть до финального свистка

Нападающий молодежной сборной Дании Уильям Осула прокомментировал победу над Украиной (3:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2025 U-21. В этом поединке он оформил гол+пас.

"Очень важно, что мы одержали победу. Мы старались хорошо играть, удерживать мяч. Очень хорошо, что в конце концов мы завоевали три очка.

Всегда нужно верить. Нужно играть до финального свистка, игра никогда не кончается. Мы идем до конца – даже если проигрываем, мы должны продолжать упорно работать, чтобы попытаться победить.

Тренеры сказали поменять игру. Мы пытались повлиять на ход игры и сделать что-то, что поможет нам победить. К счастью, так и вышло.

Выиграть турнир – это было бы здорово, конечно. Это было бы здорово для страны, но мы будем идти игрой за игрой. Нам нужно пройти групповой этап, и это то, что сейчас важно. Следующая игра против Нидерландов, поэтому мы сосредоточимся на этом", – сказал Осула.