Капитан Дании U-21: Рады победе над Украиной – это наш прямой соперник в группе

Капитан, защитник молодежной сборной Дании Оливер Провстгор поделился мыслями после победы над Украиной (3:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2025 U-21.

"Мы очень рады, что выиграли. Это была важная игра, так как это наш прямой соперник в группе.

Характер и сплоченность нашей команды находятся на очень высоком уровне. У нас хорошие игроки, но главное - у нас отличный командный дух.

Носить капитанскую повязку для меня очень важно. Я уже некоторое время выполняю эту роль, поэтому постепенно становлюсь лучше. Это, безусловно, большое достижение.

Матч против Нидерландов? Это будет совсем другая игра, не такая, как сегодня. Нам нужно проанализировать сегодняшнюю игру и понять, что мы можем улучшить.

Возможная победа на турнире? Это бы значило для нас очень много. Все сели в самолет, чтобы приехать сюда и выиграть, иначе остались бы дома. Мы будем бороться за три очка в каждой игре, и сегодня мы сделали хороший старт", - заявил Провстгор.