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Хет-трик Вольтемаде. Германия U-21 – Словения U-21 3:0. Видео голов и обзор матча
Не зря вызывали в основную команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Германия U-21 разгромила Словению U-21 в рамках группы B на чемпионате Европы-2025.
Все три гола в составе молодежной "Бундестим" забил Ник Вольтемаде.
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Евро-2025 U-21. 1-й тур
Германия - Словения 3:0
Голы: Вольтемаде 19', 42', 82' (П)
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