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Камбэк не удался. Чехия U-21 – Англия U-21 1:3. Видео голов и обзор матча
Три очка остаются за фаворитом
Getty Images/Global Images Ukraine
Англия U-21 обыграла Чехию U-21 в рамках группы B на чемпионате Европы-2025.
Благодаря голам Харви Эллиотта и Джонатана Роу "три льва" повели со счетом 2:0, затем Даниэл Фила сократил отставание, но уже ближе к концовке точку в поединке поставил Чарли Крессуэлл.
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Евро-2025 U-21. 1-й тур.
Чехия - Англия 1:3
Голы: Фила 51' - Эллиотт 39', Роу 48', Крессуэлл 76'
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