"Приехали, чтобы выиграть турнир". Защитник Дании U-21 оценил победу над Украиной

Капитан и защитник молодежной сборной Дании Оливер Провстгор прокомментировал ход событий в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2025 с Украиной (3:2).

"Безумный матч. Две команды с очень, очень сильными составами. У Украины много хороших игроков, но мы вышли победителями и очень рады.

Конечно, Украина удивила тем, как хорошо выводила мяч от вратаря. Но мы не можем сказать, что были удивлены. Можем быть разочарованы тем, как играли сами. Команда улучшила игру во втором тайме.

В перерыве мы были немного растеряны, был тяжелый первый тайм. Мы знаем, как хорошо умеем возвращаться в игру и как умеем атаковать. Поэтому тренер напоминал, что это длинный матч и у нас еще есть 45 минут. Мы забили три гола, так что все может случиться.

Если выиграем следующий матч, [турнирная ситуация] выглядит очень хорошо. Но мы приехали сюда, чтобы выиграть весь турнир и начали очень хорошо", - отметил Провстгор для Суспільне Спорт.