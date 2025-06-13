Вингер сборной Дании U-21: Понимали, что Украина – сильный соперник

Вингер молодежной сборной Дании U-21 Исак Йенсен прокомментировал победу своей команды над Украиной U-21 (3:2) в матче 1-го тура Евро-2025.

"Довольны тем, что взяли три очка. Это единственное, что имеет значение.

Удивила ли Украина? Да. Понимали, что игра будет тяжелой, что Украина — сильный соперник. Но мы сосредоточились на своей игре. Да, мы немного медленно начали матч, но в итоге заработали три очка и рады этому.

Продемонстрировали хороший характер [отыгравшись с 1:2]. Дважды вернулись в игру и, как я уже сказал, рады заработанным трем очкам", - сказал Йенсен для Суспільне Спорт.