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Вингер сборной Дании U-21: Понимали, что Украина – сильный соперник
Датчане сумели перевернуть игру
Фото: Ungdomslandsholdene
Вингер молодежной сборной Дании U-21 Исак Йенсен прокомментировал победу своей команды над Украиной U-21 (3:2) в матче 1-го тура Евро-2025.
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"Довольны тем, что взяли три очка. Это единственное, что имеет значение.
Удивила ли Украина? Да. Понимали, что игра будет тяжелой, что Украина — сильный соперник. Но мы сосредоточились на своей игре. Да, мы немного медленно начали матч, но в итоге заработали три очка и рады этому.
Продемонстрировали хороший характер [отыгравшись с 1:2]. Дважды вернулись в игру и, как я уже сказал, рады заработанным трем очкам", - сказал Йенсен для Суспільне Спорт.
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