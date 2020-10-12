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Барселона выиграла Лигу Чемпионов в футзале. ВИДЕО

Зарубежный футзал
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Барселона выиграла Лигу Чемпионов в футзале. ВИДЕО
UA-Футбол
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В воскресенье, 11 октября, состоялся финальный матч футзальной Лиги Чемпионов. В решающем матче сошлись "Барселона" и "Эль Посо" из Мурсии.

Каталонцы ошеломили соперника в дебюте - уже на четвертой минуте Диего открыл счет, а на девятой Айкарди удвоил преимущество. "Эль Посо", в основе которого вышло пять бразильцев, сумел ответить лишь одним голом - в начале второго тайма отличился Лео Сантана. Финальная сирена зафиксировала победу "Барселоны" со счетом 2:1.

Добавим, что в полуфинале каталонцы лишь в серии пенальти одолели российский КПРФ (да-да, коммунистов), тогда как команда из Мурсии была сильнее "Тюмени". Интересно, что в элит-раунде "Барселона" обыграла чемпиона Украины "Продэксим" (4:2). Херсонская команда тогда заняла второе место в группе, набрав шесть очков, у блаугранас был максимум.

Для "Барселоны" это третья победа в футзальной Лиге Чемпионов. Ранее она выигрывала трофей в 2012-м и 2014-м.

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В статье: Эль-Посо Мурсия Барселона (футзал)
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Комментарии (1)
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simply_the_best (Львов)
12.10.2020 в 11:40
В конце сезона Дариан будет считать требл+1:)))))
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