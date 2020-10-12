Барселона выиграла Лигу Чемпионов в футзале. ВИДЕО
Показали пример команде из классического футбол
В воскресенье, 11 октября, состоялся финальный матч футзальной Лиги Чемпионов. В решающем матче сошлись "Барселона" и "Эль Посо" из Мурсии.
Каталонцы ошеломили соперника в дебюте - уже на четвертой минуте Диего открыл счет, а на девятой Айкарди удвоил преимущество. "Эль Посо", в основе которого вышло пять бразильцев, сумел ответить лишь одним голом - в начале второго тайма отличился Лео Сантана. Финальная сирена зафиксировала победу "Барселоны" со счетом 2:1.
Добавим, что в полуфинале каталонцы лишь в серии пенальти одолели российский КПРФ (да-да, коммунистов), тогда как команда из Мурсии была сильнее "Тюмени". Интересно, что в элит-раунде "Барселона" обыграла чемпиона Украины "Продэксим" (4:2). Херсонская команда тогда заняла второе место в группе, набрав шесть очков, у блаугранас был максимум.
Для "Барселоны" это третья победа в футзальной Лиге Чемпионов. Ранее она выигрывала трофей в 2012-м и 2014-м.
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