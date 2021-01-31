Футзал. Дании не засчитали техническое поражение за неявку на игру с Украиной

УЕФА не стала присуждать сборной Дании по футзалу техническое поражение за неявку на выездной матч квалификации к Евро-2022 против Украины.

Поединок должен был состояться в Запорожье 27 января, однако гости не прибыли на игру. Власти Дании не позволили своей сборной выехать в Украину из-за коронавирусных ограничений.

Матч Украина – Дания перенесён на 8 апреля – на следующий день после матча Дания – Украина. С большой долей вероятности, оба матча пройдут на одном поле.