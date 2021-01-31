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Футзал. Дании не засчитали техническое поражение за неявку на игру с Украиной

Зарубежный футзал
(1 голосов)

УЕФА перенёс матч на апрель

Футзал. Дании не засчитали техническое поражение за неявку на игру с Украиной
Новина українською

УЕФА не стала присуждать сборной Дании по футзалу техническое поражение за неявку на выездной матч квалификации к Евро-2022 против Украины.

Поединок должен был состояться в Запорожье 27 января, однако гости не прибыли на игру. Власти Дании не позволили своей сборной выехать в Украину из-за коронавирусных ограничений.

Матч Украина – Дания перенесён на 8 апреля – на следующий день после матча Дания – Украина. С большой долей вероятности, оба матча пройдут на одном поле.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (5)
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Динамо-машина (Киев)
31.01.2021 в 12:55
От же ж пида.расы!!! Еще и на выезде домашний матч будем играть, су.ка твари позорные!
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0
0
Oлeкcин (Н.)
31.01.2021 в 12:47
Украина - цэ Европа, кажется так говорили раньше, но, видать, сама Европа про это еще не знает :)
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0
-3
Dardolis (Первомайск)
31.01.2021 в 12:54
Всего лишь нужно было ходить на географию или хотя бы (если в школу не зачислили) интересоваться географическим положением. Да, Европа, открой любую карту мира, к чему твой ВЫСЕР?
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0
0
Dardolis (Первомайск)
31.01.2021 в 12:45
На самом деле отлично, дали национальной сборной по футболу козырь в руки. Теперь добиться переигровки со Швейцарией будет легче. Хотя с Павелко можно испортить и это...
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royalstas (Вінниця)
31.01.2021 в 12:36
аххахаха ок якщо нашу гру з Швейцарією не перенесуть на весну я просто офігію.......
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