Футзал. Дании не засчитали техническое поражение за неявку на игру с Украиной
УЕФА перенёс матч на апрель
УЕФА не стала присуждать сборной Дании по футзалу техническое поражение за неявку на выездной матч квалификации к Евро-2022 против Украины.
Поединок должен был состояться в Запорожье 27 января, однако гости не прибыли на игру. Власти Дании не позволили своей сборной выехать в Украину из-за коронавирусных ограничений.
Матч Украина – Дания перенесён на 8 апреля – на следующий день после матча Дания – Украина. С большой долей вероятности, оба матча пройдут на одном поле.
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Комментарии (5)
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Динамо-машина (Киев)
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Oлeкcин (Н.)
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royalstas (Вінниця)
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