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Футзал, отбор к Евро. Оба матча Украины против Дании будут сыграны в Запорожье

Зарубежный футзал
(1 голосов)

Ранее датчане не прибыли на игру из-за ковида

Футзал, отбор к Евро. Оба матча Украины против Дании будут сыграны в Запорожье
Новина українською

Оба матча отбора к Евро-2022 по футзалу между Украиной и Данией будут сыграны в Запорожье, сообщает УЕФА.

Ранее датчан не прибыли на игру, запланированную на 27 января. Власти Дании не позволили это сделать из-за коронавирусных ограничений.

УЕФА не стал засчитывать нашим соперникам техническое поражение, вместо этого перенеся встречу.

Из-за насыщенного календаря два матча придётся сыграть 7 и 8 апреля, и они будут проведены в Украине.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
31.01.2021 в 15:44
И на том спасибо
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