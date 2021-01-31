Футзал, отбор к Евро. Оба матча Украины против Дании будут сыграны в Запорожье
Ранее датчане не прибыли на игру из-за ковида
Оба матча отбора к Евро-2022 по футзалу между Украиной и Данией будут сыграны в Запорожье, сообщает УЕФА.
Ранее датчан не прибыли на игру, запланированную на 27 января. Власти Дании не позволили это сделать из-за коронавирусных ограничений.
УЕФА не стал засчитывать нашим соперникам техническое поражение, вместо этого перенеся встречу.
Из-за насыщенного календаря два матча придётся сыграть 7 и 8 апреля, и они будут проведены в Украине.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Виктор Коваленко прибыл в Бергамо – источник
- Албания - Украина. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2022
- Поражения Динамо и Реала, отрыв Манчестер Сити, гол Зозули. Главные новости за 30 января
- Албания - Украина: LIVE аудио трансляция матча отбора на Евро-2022 по футзалу
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cannabis Sativa (Луцк)
31.01.2021 в 15:44
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...