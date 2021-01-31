Футзал, отбор к Евро. Оба матча Украины против Дании будут сыграны в Запорожье

Оба матча отбора к Евро-2022 по футзалу между Украиной и Данией будут сыграны в Запорожье, сообщает УЕФА.

Ранее датчан не прибыли на игру, запланированную на 27 января. Власти Дании не позволили это сделать из-за коронавирусных ограничений.

УЕФА не стал засчитывать нашим соперникам техническое поражение, вместо этого перенеся встречу.

Из-за насыщенного календаря два матча придётся сыграть 7 и 8 апреля, и они будут проведены в Украине.