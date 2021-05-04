  1. UA-Футбол ⚽
  2. Зарубежный футзал
  3. Спортинг оформил камбэк в драматичном финале с Барселоной и выиграл Лигу чемпионов по футзалу
В тренде

Спортинг оформил камбэк в драматичном финале с Барселоной и выиграл Лигу чемпионов по футзалу

Зарубежный футзал
(2 голосов)

Лиссабон on fire

Спортинг оформил камбэк в драматичном финале с Барселоной и выиграл Лигу чемпионов по футзалу

Sporting

Новина українською

В решающем поединке Лиги чемпионов по футзалу "Спортинг" обыграл каталонскую "Барселону" (4:3). Матч проходил в хорватском городе Задар.

Читайте такжеПолуфиналы Экстра-Лиги. Продексим оформил второй разгром подряд, Ураган допускается ошибки

За каталонцев забивали Марсенинью, Шимбинья и Феррау. У португальцев отличились Зики, Эрик, Жоау Матуш и Пани Варела.

Отметим, что "Барселона" выигрывала ЛЧ по футзалу в предыдущей кампании, а всего побеждали в турнире 5 раз. "Спортинг" поднял Кубок над головой во второй раз.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Лиссабон) футзал Лига чемпионов по футзалу Барселона (футзал)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.05.2021 в 10:10
И тут Барсу мокнули
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.05.2021 в 10:08
Классная игра была, каталунцы после 2-0 подумали, что уже выиграли
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...