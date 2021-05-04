Спортинг оформил камбэк в драматичном финале с Барселоной и выиграл Лигу чемпионов по футзалу

В решающем поединке Лиги чемпионов по футзалу "Спортинг" обыграл каталонскую "Барселону" (4:3). Матч проходил в хорватском городе Задар.

За каталонцев забивали Марсенинью, Шимбинья и Феррау. У португальцев отличились Зики, Эрик, Жоау Матуш и Пани Варела.

CAMPEÕES DA EUROPA DE FUTSAL!!! ????



Impossível até acontecer… ???? Os Leões do #FutsalSCP venceram o FC Barcelona por 3-4 na final e conquistaram a @UEFAFutsal pela 2.ª vez na história! ✨ pic.twitter.com/DLSlDIEWcg — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 3, 2021

Отметим, что "Барселона" выигрывала ЛЧ по футзалу в предыдущей кампании, а всего побеждали в турнире 5 раз. "Спортинг" поднял Кубок над головой во второй раз.