Спортинг оформил камбэк в драматичном финале с Барселоной и выиграл Лигу чемпионов по футзалу
Лиссабон on fire
Sporting
В решающем поединке Лиги чемпионов по футзалу "Спортинг" обыграл каталонскую "Барселону" (4:3). Матч проходил в хорватском городе Задар.
За каталонцев забивали Марсенинью, Шимбинья и Феррау. У португальцев отличились Зики, Эрик, Жоау Матуш и Пани Варела.
CAMPEÕES DA EUROPA DE FUTSAL!!! ????— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 3, 2021
Impossível até acontecer… ???? Os Leões do #FutsalSCP venceram o FC Barcelona por 3-4 na final e conquistaram a @UEFAFutsal pela 2.ª vez na história! ✨ pic.twitter.com/DLSlDIEWcg
Отметим, что "Барселона" выигрывала ЛЧ по футзалу в предыдущей кампании, а всего побеждали в турнире 5 раз. "Спортинг" поднял Кубок над головой во второй раз.
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