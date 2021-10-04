Португалия обыграла Аргентину и стала чемпионом мира-2021 по футзалу

Сборная Португалии одолела национальную команду Аргентины (2:1) в финале чемпионата мира-2021 по футзалу, который проходил в Литве. У аргентинцев отличился Анхель Клаудино, а у португальцев дубль оформил Пани Варела.

Отметим, что в 2016 году чемпионом мира были как раз представители "альбиселесте". Тогда Аргентина впервые выиграла турнир, победив в решающем поединке Россию (5:4).

Бронзовые медали Мундиаля по футзалу получила Бразилия – кудесники мяча в поединке за третье место обыграли сборную Казахстана со счетом 4:2.